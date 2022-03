Desde que Cristiano Ronaldo debutó en el fútbol, han pasado 20 años. Hoy con 37 años de edad y con todo el éxito, es lógico pensar que el tiempo del crack luso en la cancha se está agotando. Aunque no ha dicho nada de su retiro, es el hijo de la estrella del Manchester United quien no quiere que ese día llegue.

En febrero de 2022, CR7 cumplió un año más de vida en medio de críticas por su desempeño con los ‘Diablos rojos’, pues hay quienes creen que su edad se ve reflejado en el terreno de juego. No obstante, el portugués hace caso omiso a las controversias y aún considera que tiene mucho qué dar en el fútbol. Sobre todo, ahora que Cristiano Ronaldo Jr. le hizo un pedido especial.

Cabe mencionar que el hijo mayor del deportista, de 11 años, fichó de forma oficial por el Manchester United a inicios de 2022. Georgina Rodríguez, subió una foto en la que se ve al joven posando con una camiseta del club con el número 7, como su padre.

Cristiano Ronaldo Jr. junto a Georgina Rodríguez y sus hermanos el día que fichó por el equipo de su padre (Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram)

EL PEDIDO DE CRISTIANO RONALDO JR. A SU PADRE

El hijo de Cristiano Ronaldo le rogó a su padre que no se retire como jugador profesional porque tiene el deseo de compartir el terreno de juego con él, mientras va en su camino por juveniles para ser profesional.

Fue CR7 quien reveló el pedido que le hizo su hijo. “Mi hijo me dice: ‘Papá, aguanta unos años más, quiero jugar contigo”, reveló el futbolista portugués que hace algunos meses compartió una fotografía en la que entrena junto a su hijo con el uniforme del Manchester United, en la que puso la frase: “presente y futuro”.

Cristiano Ronaldo Jr y Cristiano Ronaldo entrenando juntos (Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram)

Aunque, hace algunos años, habló sobre el futuro de su hijo como futbolista, unas palabras que tuvieron mucho recorrido: “Veremos si es futbolista, a veces bebe Coca-Cola y come patatas fritas y sabe que no me gusta”, confesó la estrella lusa. Desde entoncces, Cristiano Ronaldo Jr. sabe que la mayor exigencia la tiene en casa.

Finalmente, por ahora Cristiano Ronaldo no piensa colgar los botines. De hecho, dejó claro su intención de jugar hasta los 40 años, mientras que su hijo cumplirá 12 años el próximo mes de junio. ¿Acaso se podrá dar el deseo de Cristiano Ronaldo Jr.? Solo el tiempo lo dirá.

Cristiano Ronaldo Jr. viene siguiendo los pasos del astro portugués (Foto: Cristiano Rondaldo/Instagram)