A sus 36 años, Cristiano Ronaldo sigue en la cima de lo mejor del fútbol internacional. Después de ganarlo todo en el Real Madrid y de tener una racha goleadora en la Juventus, el jugador portugués ha regresado al Manchester United, club donde empezó a tocar más de cerca la gloria. Sin embargo, su regreso al club británico ha vuelto a despertar las especulaciones sobre la madre biológica de su primer hijo, Cristiano Ronaldo Jr., uno de los grandes misterios de su vida.

El futbolista, considerado uno de los mejores de la historia, no ha dado muchos datos de quién es la mamá de Cristiano Jr. y ha señalado que, el el momento en que el niño crezca, se lo dirá solo a él. “Cuando Cristiano (Jr) crezca, siempre le voy a decir la verdad, porque lo merece, porque es mi hijo, pero no lo voy a decir porque la gente quiere que lo diga”, dijo en un documental “Ronaldo”, sobre su vida, aparecido en 2015.

Solo en ese momento, el astro luso habló un poco de ese pasaje que ha sido uno de los más comentados y misteriosos de su vida. Dijo que le contará a su hijo “lo que hice, o que sentía, todo lo que pasaba por mi cabeza”.

“Le voy a decir cuando sienta que es el momento adecuado. No sé, ¿(cuando él tenga) 10, 11, 12?”, agregó Ronaldo. Además, señaló que, ante las especulaciones, él no tiene ningún comentario al respecto y es una situación que solo le concierne a él y su hijo. “La gente especula que estuve con esta chica o con otra, o que hubo una madre sustituta. Nunca le he dicho a nadie y nunca le diré”, manifestó en dicho filme.

¿QUÉ SE SABE DE LA MADRE BIOLÓGICA DE CRISTIANO RONALDO JR.?

Cristiano Ronaldo anunció que se convertiría en padre durante el Mundial de Sudáfrica de 2010. El capitán de la selección de Portugal utilizó sus redes sociales para dar la noticia al mundo y también para advertir que la madre biológica había decidido mantener en reserva su identidad y que los medios no intervinieran en su vida privada.

“Según lo acordado con la madre del bebé, que prefiere que su identidad se mantenga confidencial, mi hijo estará bajo mi tutela exclusiva. Ninguna información adicional será proporcionada sobre este tema y pido a todos respetar completamente mi derecho a la privacidad (y la del niño), al menos en asuntos tan personales como este”, escribió en Facebook.

De inmediato, las especulaciones y comentarios no se hicieron esperar. Un medio británico, famoso por ser sensacionalista”, el Sunday Mirror, publicó que la mamá de Cristiano Ronaldo Jr. sería una mesera estadounidense que había tenido una aventura de una sola noche con el futbolista. Según versiones recogidas por el diario, Ronaldo fue quien se acercó a la joven.

¿CUÁNTO SE LE HABRÍA PAGADO A LA MADRE DE CRISTIANO RONALDO JR.?

Pero el Sunday Mirror luego volvió a sacar otra información, señalando que se trataba de una estudiante británica que había recibido 10 millones de libras por parte del futbolista para que le diera la custodia total sobre el niño y no hiciera pública su identidad. Otros medios han especulado que la mujer, tras confirmar la paternidad de Ronaldo, habría recibido 10 millones de dólares.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE CRISTIANO RONALDO?

Cristiano Ronaldo Jr. es el hijo mayor de CR7 y, en 2021, ha cumplido la edad de 11 años. Él nació en California, Estados Unidos. Luego nacieron Eva y Mateo, los gemelos que llegaron a la vida de Ronaldo en junio de 2017. Medios internacionales han publicado que se trataría de una gestación subrogada o vientre de alquiler. Tampoco se sabe quién es la madre de los gemelos, un nacimiento que Ronaldo dio a conocer al mundo de manera repentina.

Finalmente, la menor de la familia de Cristiano Ronaldo es Alana Martina, su pequeña nacida el 12 de noviembre de 2017, fruto de su relación con Georgina Rodríguez. Ella sigue siendo la novia actual del jugador portugués y quien se ha encargado de ser la figura materna de los hijos de CR7.

