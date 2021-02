El ministro de Relaciones Exteriores, Allan Wagner, afirmó hoy que a la fecha no ha presentado inconvenientes en medio de las negociaciones que realiza el gobierno peruano con el laboratorio Sinopharm para la adquisición de más vacunas contra el COVID-19, pese a la revelación del caso denominado Vacunagate, en la que se encuentran involucrados exfuncionarios de altos cargos que se beneficiaron con la aplicación de las dosis del laboratorio chino.

En entrevista concedida a RPP, el canciller detalló también que Luis Quesada Incháustegui, embajador peruano en China, no le ha reportado que haya un impacto negativo con la República Popular China en medio de los acuerdos que se vienen tomando para la compra de más vacunas.

“No hemos recibido ninguna señal en ese sentido [influencia negativa]. He hablado personalmente con el embajador Luis Quesada que es nuestro embajador en Beijing, justamente sobre ese tema y me dice que no habido ninguna señal. Es más en las discusiones que se están teniendo lugar para ultimar ciertos detalles del contrato entre los juristas encargados en el Perú y la empresa tampoco se ha presentado eso”, indicó.

Según indicó el presidente Francisco Sagasti a inicios de año, Perú y Sinopharm negocian un acuerdo marco para adquirir 38 millones de dosis, de las cuales hasta el momento solo llegó un millón a nuestro país. Se espera concretar a llegada de otros 2 millones de dosis de dicha farmacéutica en marzo.

No obstante, Wagner Tizón sostuvo que ahora es importante mantener una buena relación con China debido a que con el Perú mantienen acuerdos importantes. En ese sentido, consideró que el caso de Vacunagate está siendo investigado y los involucrados tendrán que someterse a la indagación que a la fecha se realiza por la vía fiscal y a través del Congreso.

“Hay que tener cuidado con China y ser conscientes que este [Vacunagate] es un asunto entre la empresa Sinopharm, el Ministerio de Salud y la UPCH, y hay que tener mucho cuidado con las relaciones con la Republica Popular China. Como ustedes conocen el Perú tiene con China un acuerdo de asociación estratégica preferencial, que es uno de los dos acuerdos de esa naturaleza que son acuerdos del más alto nivel de las relaciones”, precisó.