Este viernes 30 de abril se empieza la vacunación de los adultos mayores de 70 años en Lima y Callao contra el COVID-19. La inoculación de este grupo etario se realiza con dosis de la vacuna de Pfizer. El Ministerio de Salud ha dispuesto más de 40 puntos de vacunación en diferentes distritos.

Hasta el pasado domingo, el Minsa ha vacunado a más de 100.000 personas mayores de 80 años de la capital y del primer puerto en los últimos dos fines de semana. El objetivo del Gobierno es proteger con dos dosis a todas los adultos mayores.

Si eres mayor de 70 años o tienes un familiar en esa situación, revisa aquí todo lo que tienes que saber sobre este proceso.

¿Desde cuándo puedo saber mi lugar y fecha de vacunación?

Arturo Granados, asesor del Ministerio de Salud, anunció que desde el día martes 27 se podrá consultar en la plataforma Pongo el Hombro la hora y lugar de la inoculación. Las citas se programarán de viernes a domingo.

¿Dónde puedo consultar el lugar y fecha de vacunación?

A través de la plataforma digital Pongo el Hombro, los ciudadanos -empezando por los adultos mayores de 80 años- podrán conocer el lugar, la fecha y hora de vacunación.

Para ello debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Pongo el Hombro. Digitar el número de DNI del adulto mayor u otro documento. Dar clic en el espacio ‘acepto la política de privacidad. Listo, la información sobre hora y lugar para la vacunación aparecerá en pantalla.

¿Qué locales vacunación ha habilitado el Minsa hasta el momento?

¿Cuándo iniciará la vacunación para los adultos mayores de 70 a 79 años?

¿Qué ocurre si no puedo asistir a mi cita o no aparezco en el padrón?

Si no puedes asistir a la cita en la que te programaron o no apareces en el padrón de vacunación pese a tener más de 70 años, puedes asistir al lugar de vacunación más cercano a tu domicilio los días lunes 3 y martes 4 de mayo para recibir tu dosis. El Gobierno ha dispuesto que en este día se inoculen los mayores de 70 que por algún motivo no pudieron asistir a su cita programada.

¿Cuál es el horario de atención y qué documento debo llevar?

El horario de vacunación de los adultos mayores de 80 años será de 7 a.m. a 4 p.m. Para ser atendidos solo necesitan acercarse con su documento de identidad nacional (DNI).