El viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Gustavo Rosell, estimó que la tercera ola de la pandemia del nuevo coronavirus en el país empezaría con casos asintomáticos o leves, por lo que remarcó que el sector continúa acelerando el proceso de vacunación entre la población objetivo.

No obstante, aclaró que esta situación cambiaría una vez que COVID-19 llegue a las personas que no están vacunadas o pertenezcan a un grupo vulnerable. El funcionario también recordó que a esta situación se suma la presencia de la variante Delta -que es la predominante en el Perú con el 61,5% de los casos registrados- junto a su subtipo Delta Plus.

“Estamos haciendo la vigilancia permanente, una vigilancia epidemiológica, pero también una virológica. Qué quiere decir eso, que la tercera ola va a comenzar, principalmente, con un aumento o incremento de casos, y la mayoría de estos casos se espera que sean asintomáticos o que sean con síntomas leves. Entonces, no vamos a tener como en las olas anteriores, probablemente, un incremento sustantivo de casos moderados y graves. Esto último, va a surgir cuando llegue a la población que no esté vacunada o vulnerable”, explicó.

Por su parte, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa, Bernardo Ostos, remarcó que “no se descarta una tercera ola” hasta el momento, por lo que exhortó a los ciudadanos a acudir a los centros de vacunación para inmunizarse o completar sus dosis. “No podemos afirmar que no habrá una tercera ola si todavía tenemos población susceptible que no ha sido vacunada”, acortó.

Minsa confirma cuarto caso de variante Delta Plus en El Agustino,

El Instituto Nacional de Salud (INS) actualizó las cifras de la variante Delta del SARS-CoV-2 en el Perú y confirmó un total de 721 casos en distintas regiones desde que se detectó por primera vez en el país.

En tanto, este sábado, 2 de octubre, el Minsa confirmó el cuarto caso de variante Delta Plus en Lima, siendo este último detectado en El Agustino y que se suma a los tres registrados en Ate Vitarte.

Respecto al incremento de casos, el director del Centro de Atención y Aislamiento Temporal COVID-19 de la Villa Panamericana, Juan Oriundo, informó que en las últimas semanas se registró un aumento de casos, pasando de 800 a 1.314 en el número de pacientes infectados que se encuentran internados en el citado establecimiento, ubicado en Villa El Salvador.

Sobre la tercera ola

El Ministerio de Salud (Minsa) estimó el pasado 21 de setiembre que una tercera ola de COVID-19 en el país se produciría entre los próximos “15 o 20 días”. “Calculamos la presencia de una tercera ola en los próximos 15 o 20 días, si pudiéramos tener mayor cantidad de vacunas sería fantástico (...)”, sostuvo el titular del sector, Hernando Cevallos.

Además, informó ante el Congreso de la República que, de producirse una tercera ola del coronavirus en el Perú, unas 63 mil personas fallecerían. “Con el avance de la vacunación, la previsión permite que esa cifra sea ahora mucho menor. Por eso, es importante seguir impulsando el proceso de la vacunación”, indicó el ministro de Salud, según el portal del Congreso de la República.

