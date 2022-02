EsSalud informó que el horario de atención en el vacunatorio ubicado en la explanada del estadio Monumental, en Ate, se reducirá este viernes, 11 de febrero, a raíz del partido de fútbol entre Universitario de Deportes y la Universidad San Martin por la fecha 2 de la Liga 1.

El viernes la atención será solo de 7 de la mañana a 1 de la tarde; sin embargo, al día siguiente, sábado 12, el vacunatorio volverá atender en su horario habitual, es decir, de 7 a.m. a 7 p.m.

“Se recuerda a la población que la línea telefónica gratuita 107 se encuentra a su disposición para atender sus consultas”, precisó EsSalud en un comunicado.

Vacunación de niños

En Lima existen 10 centros de EsSalud especialmente acondicionados para vacunar a los niños, como los ubicados en el Parque de Las Leyendas, Playa Miller, Aljovín, San Isidro Labrador, Surquillo, San Isidro, Estadio Monumental, Polideportivo San Borja, Real Felipe y Plaza Norte.

La atención en estos vacunatorios de Lima y Callao es de domingo a viernes y en el horario de 7 a.m. a 7 p.m., mientras que los sábados, de 7 am a 9 pm.

No obstante, el vacunatorio del Parque de las Leyendas atiende de lunes a domingo de 7 a.m. a 4 p.m. y el de Playa Miller de 6 a.m. hasta las 10 p.m.

