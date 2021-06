La presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli, señaló hoy que las personas entre 30 y 59 años son las que a la fecha vienen requiriendo oxígeno medicinal y acceso a camas UCI, a consecuencia de casos de COVID-19. La semana pasada, el Instituto Nacional de Salud (INS) informó que los adultos jóvenes sin vacunación serían los más afectados por una eventual tercera ola en el país.

“Si bien es cierto la población adulta mayor ya está vacunada, hoy se están contagiando jóvenes entre 30 y 59 años. Si sacamos las estadísticas de quienes hoy están utilizando las camas UCI, y quienes están requiriendo de mayor demanda de oxígeno en los hospitales ,justamente es la población entre 30 y 59 años que aún están pendientes de acceder al sistema de vacunación”, explicó la titular de la citada entidad desde Arequipa.

En ese sentido, Molinelli instó a la ciudadanía a que colabore en continuar cumpliendo con las medidas sanitarias para evitar posibles contagios. Opinó que el sistema de salud “paga los platos rotos” ante la situación de un reporte de incremento de casos de coronavirus.

Por ello, cuestionó la participación de personas en movilizaciones sociales en el marco de la segunda vuelta electoral por las Elecciones Generales del Perú 2021. Recordó que aún los ciudadanos entre 30 y 59 años no acceden a la inmunización.

“Toda la etapa precampaña electoral de la segunda vuelta va a tener sus consecuencias. Ha movilizado mucha población a nivel nacional. Hoy apelamos a la madurez de la ciudadanía, a comportarse correctamente, porque cada vez que sale y se expone en una marcha no solo se exponen ellos, sino que llevan el virus a sus familias porque el virus cada vez es más agresivo y contagioso”, indicó.

“Uno puede decir, yo me enfermo, pero aquí no es ‘yo me enfermo’ sino estoy llevando el virus y todos los miembros de mi familia terminarán contagiados. Tenemos que ser conscientes que no solo ponemos en riesgo nuestra vida sino ponemos en peligro a nuestros seres queridos”, acotó.

Vale recordar que el pasado 21 de mayo, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, advirtió que la tercera ola llegaría al Perú en agosto-setiembre y pidió “no bajar la guardia” ante la amenaza de la variante india o Delta, cuyo primer caso ya se confirmado la semana pasada.

Asimismo, la infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), Lely Solari, dijo que aún no hay precisión de cuándo ocurriría una tercera ola en el Perú, pero, añadió, es muy probable que se presente y por eso todos debemos estar advertidos.

“Estamos apuntando a que toda la población adulta mayor, por encima de los 60 años, esté vacunada a fines de julio. Por lo tanto, el grupo que queda (por vacunar) es el menor de 60 años. Creemos que este grupo probablemente será afectado durante la tercera ola”, dijo en diálogo con la Agencia Andina.