El Perú recibió la tarde de este domingo 3 de octubre un lote de 702.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) del laboratorio Pfizer, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

A través de Twitter, la entidad detalló que este nuevo lote —que llegó pasada las 6 p.m. al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao— permitirá continuar con la inoculación y proteger a más personas ante la eventual llegada de una tercera ola del COVID-19.

¡#VacúnateYa! | Esta tarde llegaron 702 000 dosis de vacunas contra la #COVID19 que permitirán continuar protegiendo del coronavirus a la población del Perú. 💉😷 pic.twitter.com/HeGf0SSrXz — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 4, 2021

Hasta el momento, Perú ha recibido más de 14 millones de vacunas de Sinopharm, más de 17 millones de Pfizer y más de 1 millón de AstraZeneca. Todas estas se aplican según la programación por grupos etarios establecida por el Gobierno tras vacunar con prioridad a personal de salud, adultos mayores y miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Bomberos.

Sputnik V no llegará al Perú

El último viernes, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que “se cayó” la llegada de las vacunas Sputnik V al Perú al asegurar que no hay fecha prevista para su arribo a nuestro país, pese a que el Gobierno anterior dijo que 20 millones de dosis llegarían a partir de setiembre.

“Las vacunas (Sputnik V) que se comprometió el Gobierno anterior no estaban pagadas, son contratos pero no están pagadas. Por tanto, las empresas no están sujetas a ninguna obligación legal de traerlas puntualmente”, precisó el titular del Minsa a RPP Noticias.

Más compras

El Gobierno informó que suscribió dos acuerdos con los laboratorios Moderna y Pfizer para la adquisición de 20 millones y 35 millones de dosis contra el COVID-19, respectivamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que estos abastecimientos de vacunas serán para el 2022.

Por su parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que el país firmó un nuevo contrato con la empresa Sinopharm para la adquisición de 8 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, las cuales llegarán en octubre.

