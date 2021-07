El ministro de Salud, Óscar Ugarte, no descartó ampliar el horario de vacunación contra el COVID-19 tras el reporte de grandes colas debido a la gran demanda de personas que están acudiendo en diversos centros de inmunización de Lima y Callao. Sin embargo, consideró que no es la “mejor” medida porque perjudicaría el descanso del equipo de brigadas como de las personas que serán inmunizadas.

Desde el vacunatorio de Santa Anita, el funcionario informó que a la fecha se cuenta con 68 puntos de vacunación en la capital para atender a las poblaciones que vienen siendo programadas para la aplicación de dosis. Agregó que dentro de esta cifra figuran 19 centros de inmunización de alcance metropolitano, es decir, que las personas pueden acudir sin importar el distrito donde viven.

En esa línea, Ugarte Ubilluz aseguró que el Gobierno continuará con la ampliación de más lugares de inoculación debido a que el grupo poblaciones que serán atendidos a futuro será mayor. También reiteró que se seguirá contratando más personal para que se integren a las brigadas.

“Si es necesario, y ya está sucediendo, se amplía el horario, pero no es lo mejor, ni para las personas ni para las brigadas porque obviamente es un trabajo adicional que se hace con mucho gusto, pero eso acorta los espacios de descanso”, señaló.

“Estamos trabajando, como decimos, haciendo el llamado para que las personas vengan el día que les corresponde, estamos ampliando centros de vacunación, y lo vamos a seguir ampliando porque se va a necesitar cuando entren los de 40 y 30 años. También contratar más personal, más brigadas, tenemos los recursos, y eso va a permitir resolver ese problema”, agregó.

Respecto al reporte de largas colas en diversos vacunatorios y de ciudadanos que no fueron vacunados el último jueves, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que esta situación se originó porque existen ciudadanos que acuden a estos lugares no en la fecha correspondiente.

“Hay vacunas suficientes, y lo quiero remarcar porque hemos visto desde el día de ayer, hemos visto una desesperación. Todas las personas quieren vacunarse aunque no les toque la fecha, eso es un error porque estamos viendo que están viniendo personas a vacunarse que están en los 50 para adelante; sin embargo, la programación de su fecha es el próximo lunes o martes, y están viniendo antes porque suponen que no habrá vacunas. No es cierto”, remarcó.

“Hay vacunas suficientes para todos los días que se están programado, por lo tanto, no tienen que venir en una fecha que no es la de ellos porque lo que se produce es una congestión grande y desorden, que obliga a tomar medidas extraordinarias. La mejor forma es que vayan el día asignado”, insistió.

El Ministerio de Salud (Minsa) recuerda que el horario de atención en los vacunatorios distribuidos en Lima y Callao es de 7 a.m. a 4 p.m. Por ello, insta a los ciudadanos que se acerquen a sus locales de inmunización el día y hora que les corresponda a fin de evitar largas colas.