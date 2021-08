El ministro de Salud, Hernando Cevallos, advirtió que en agosto no están llegando las cantidades de vacunas contra el COVID-19 que anunció el gobierno de Francisco Sagasti, lo que ha retrasado el proceso de inmunización en el contexto de la eventual aparición de una tercera ola del coronavirus.

En conferencia de prensa, Cevallos indicó que, de acuerdo con el cronograma establecido por el anterior gobierno, en agosto deberían llegar 8.5 millones de dosis, pero, hasta el momento, solo se han entregado 2.5 millones.

Incluso, reveló que el Fondo Ruso de Inversión Directa señaló que la vacuna Sputnik V, elaborada por el Instituto Gamaleya, no llegaría al Perú hasta fin de año o el 2022. El anterior gobierno había señalado que se entregarían 5 millones de dosis desde setiembre hasta diciembre.

“Una cosa es decir yo voy a tener 90 millones de vacunas y resulta que después la vacuna Gamaleya, cuando vamos a conversar con las autoridades del Fondo de Inversión Rusa nos dicen en este momento no tienen fecha para llegar y probablemente lleguen en diciembre o el año que viene. O que, por ejemplo, en el caso de Sinopharm, a pesar de tener un convenio incluso ya pagado, no vengan las vacunas, y cuando se ve el mapa de la llegada de las vacunas resulta que en agosto van a llegar 8.5 millones de vacunas, de los cuales, hasta el momento, han llegado dos millones y medio”, expresó el ministro de Salud

“Es un volumen muy lejos de lo que tenía el anuncio cuando se fue el anterior gobierno. Entonces, si no estamos vacunando más masivamente no es porque el ministerio se guarde las vacunas, si no vacunamos más masivamente es porque no hay un stock de vacunas. La vacuna no se consigue en 15 o 20 días”, añadió.

Remarcó que existe una demanda internacional que supera la oferta de los laboratorios y la llegada de vacunas podría mejorar a fines de agosto y setiembre, ya que se prevé el arribo de más lotes al Perú.

“Si no hemos seguido vacunando a ese ritmo no es porque el personal no quiere hacerlo es porque estamos sujetos al volumen de vacunas que llegan a nuestro país. Esa es una limitante objetiva, pero están llegando vacunas, por suerte el calendario para fines de agosto y de setiembre es favorable, llegarían varios millones de soles, entonces que la gente que se quede tranquila. A pesar de que no vamos a tener todas las vacunas que quisiéramos, pero sí van a llegar importantes lotes de vacunas para seguir incrementando la velocidad de la vacunación”, expresó.