El ministro de Salud, Hernando Cevallos, advirtió que en el Perú podría presentarse las olas de las variantes Delta y Ómicron del COVID-19 al mismo tiempo, tras detectarse este fin de semana los primeros casos de esta última variante.

En diálogo con RPP TV, el integrante del gabinete ministerial señaló que la variante Ómicron tiene un nivel más alto de contagiosidad que la Delta y que, incluso, afecta a personas ya vacunadas, según los reportes internacionales.

“Lo más probable que, por la velocidad de contagiosidad que tiene esta variante, seguramente va a desplazar a la Delta, pero, en realidad, más que desplazarla lo que vamos a tener son dos variantes, dos situaciones, ojalá que no le llamemos olas, pero probablemente que sea así, dos olas superpuestas, la de Delta y de Ómicron”, señaló el ministro de Salud.

“(Las variantes) tienen determinadas preferencias, por llamarlo así. En el caso de la variante Delta hemos tenido un grado de contagio de 10 a 1 en relación con los vacunados y los no vacunados, es decir, la Delta afectaba 10 veces a los no vacunados en relación a las personas no vacunadas, y la letalidad, según nuestros reportes, era 21 veces más cuando no se estaba vacunado”, añadió.

“Con la variante Ómicron entramos en una situación muy especial porque esta variante Ómicron también está afectando de manera particular, por los reportes internacionales que tenemos, a personas vacunadas, esto nos va a generar un problema adicional bastante importante para el sistema sanitario peruano”, expresó Cevallos.

Este lunes, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 se realizará luego de tres meses de haber recibido la segunda. Previamente, se había establecido que la dosis de refuerzo se pondría luego de cinco meses de la segunda inmunización.