Este sábado, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que, tras las investigaciones que desarrolla el Instituto Nacional de Salud (INS), se ha podido identificar un tercer caso de la variante india (Delta) del coronavirus (COVID-19) en Arequipa, y uno en Lima.

Se ha detectado un tercer caso de la variante delta del coronavirus en Arequipa y un primer caso en el distrito de Comas, en Lima Metropolitana, informó esta mañana el ministro Óscar Ugarte desde el centro de vacunación de la Videna, en San Luis. pic.twitter.com/hlyMIuksKC — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 26, 2021

VARIANTE DELTA EN LIMA

De acuerdo al titular de Salud, el primer caso de la variante Delta en Lima fue reportado en el distrito de Comas. Indicó que la persona no se encuentra hospitalizada ya que presenta un cuadro “leve a moderado”, por lo que solo se dispuso su aislamiento en su domicilio.

“Está aislado. Se ha hecho el cerco epidemiológico. [Hasta el momento] no se ha encontrado familiares o personas cercanas [al caso reportado en Comas], otros casos, pero hace suponer que hay otros casos. Estamos rastreando ya no solo en Lima o Arequipa, sino en todo el país”, precisó en declaraciones a Canal N.

Vale mencionar que, el primer caso detectado en Lima se trata de una mujer de 27 años que vive en un edificio multifamiliar en Santa Luzmila, en Comas. Por el momento se le viene realizando pruebas de descarte a sus familiares y residentes del condominio, según fuentes del Minsa.

ACTIVAN CERCO EPIDEMIOLÓGICO

A raíz del primer caso detectado de la variante india en Lima, la Municipalidad de Comas activó el cerco epidemiológico para evitar la propagación del virus.

Asimismo, la comuna indicó que continuará realizando pruebas de descarte de COVID-19 y otras campañas médicas a favor de todos los vecinos. También, recordó que pronto será inaugurada una planta de oxígeno medicinal que será puesta en funcionamiento.

VACUNACIÓN EN COMAS

En el caso específico del distrito de Comas, se han inoculado a 55.075 ciudadanos con la primera dosis y 37.930 ya tienen las dos dosis. En el primer grupo están contabilizados los de 58 y 59 años que entre ayer y hoy, un total de 2.889 han recibido su primera vacuna, informó la Diresa Lima Norte.

Recordemos que, el último viernes inició la vacunación a adultos de 58 a 59 años en Lima y Callao. Hasta las 4 p.m. de hoy, un total de 7′037.357 peruanos han sido inoculados con una y dos dosis contra el COVID-19.

VARIANTE DELTA EN AREQUIPA

A la fecha, tres personas han dado positivo a la variante Delta en Arequipa, donde desde el 21 de junio, por el plazo de 15 días, se suspendió los servicios de transporte de personas de ámbito nacional desde y hacia dicha región, según informó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

Respecto al nuevo caso detectado en Arequipa, el ministro Ugarte explicó que este no tiene una conexión, es decir, no es una persona que integra el mismo núcleo familiar en referencia a los otros dos casos confirmados en la citada región. “Este caso es diferente a los otros dos. No hay nexos entre ellos, lo que indicaría que habría otros casos también, y se está siguiendo para detectar otros casos en la región”, dijo.

De acuerdo al registro de la Dirección de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, hasta el viernes 25 de junio se elevó a 5.654 la cifra de fallecidos por coronavirus. Mientras que, el número total de personas infectadas llega a 236.968.