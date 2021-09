El ministro de Salud, Hernando Cevallos, sostuvo este jueves que el tema de la pandemia del nuevo coronavirus en el Perú se ha convertido en una sindemia, debido a que se viene reportando el incremento de pacientes no COVID-19.

Durante su presentación ante el Consejo Permanente de la OEA sobre la evolución del COVID-19 y su impacto en el hemisferio, el funcionario señaló que a la fecha el país atraviesa por un “reflujo de la segunda ola”, al reportar en las últimas 24 horas, 580 contagios y 18 fallecidos. Sin embargo, Cevallos mencionó que pese a que el actual escenario en el Perú podría ser favorable, se está registrando un incremento de personas infectadas por variantes como la Delta y su subtipo Delta Plus.

“Entonces, estamos en un momento de cierta calma epidemiológica, pero con el riesgo de que pueda empezar una tercera ola dadas las características de estas variantes que se están presentando en el país de manera mucho más protagónica”, indicó el titular del Ministerio de Salud (Minsa).

“Lo cierto que, en nuestro país, el tema de la pandemia se ha convertido en realidad en una sindemia porque ya al problema que nos está generando del COVID-19, tenemos la gravísima acumulación de pacientes no COVID-19 en nuestro país. Esto creo que es una realidad de todos los países del mundo, el impacto es cada vez mayor porque la gente no se ha enfermado, no se ha muerto solo por el COVID-19″, remarcó.

Palabras del Ministro de @Minsa_Peru Hernando Cevallos al Consejo Permanente de la #OEA sobre la evolución de #COVID19 y su impacto en el hemisferio (1/2) pic.twitter.com/MgzJDVj5V0 — OEA (@OEA_oficial) September 30, 2021

Cevallos señaló que los fallecimiento en el territorio nacional también responde a otras temas que involucra el contexto económico, precariedad del sistema de salud y falta de previsión en acciones tomadas. En esa línea, recordó que durante la pandemia han muerto más de 500 médicos y más de mil trabajadores del sector Salud.

“En mi país se han muerto por la miseria, por la precariedad de nuestro sistema de salud, por la falta de previsión donde primero se ha privilegiado a la vida economía antes que la vida del individuo, antes de la posibilidad de tener una sociedad verdaderamente sana. Lo que ha hecho la pandemia es descubrir nuestras limitaciones y la reflexión de producir cambios estructurales para poner la salud como derecho fundamental y real y no solo en el país”, sentenció.

“Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo para que la tercera ola no nos golpee como pasó con los picos de esta pandemia que nos generaron tanta cantidad de personas fallecidas en el país”, agregó. Mencionó que entre estas medidas para frenar avance de la pandemia es la continuidad de la vacunación contra el COVID-19.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que al 29 de septiembre, se elevó a 199.367 la cifra de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el Perú. Además, indicó que el número total de personas infectadas llega a 2.175.305.

VIDEO RECOMENDADO

El proceso de inmunización sigue en marcha y desde este lunes 27 de octubre se iniciará la vacunación contra el coronavirus a las personas de 21 y 22 años en Lima y Callao. Conoce todos los detalles en el siguiente video.





















que cuando dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la suma de estas dos.

Nuestro país que ha tenido mayor de fallecidos en el mundo. Estamos en un periodo de reflujo de la segunda ola, nuestra cantidad de casos confirmados es de 580 personas son 18 fallecidas, una cifra totalmente diferente meses atrás .

Sin embargo, en este escenario que podría ser favorable Tb tenemos un incremento, paliativo, pero sostenido de la variante Delta que ocupa el 61% de las variantes que se imponen en esta pandemia tb hemos tenido 3 casos d edelta plus que empieza incrementar en el país

Entonces, estamos en un momento de cierta calma epidemiológica, pero con el riesgo de que pueda empezar una tercera ola dadas las características de estas variantes que se están presentando en el país de manera mucho más protagónica.

Lo cierto que, en nuestro país, el tema de la pandemia se ha convertido en realidad en una sindemia porque ya al problema que nos está generando del COVID-19, tenemos la gravísima acumulación de pacientes no COVID-19 en nuestro país. Esto creo que es una realidad de todos los países del mundo, el impacto es cada vez mayor porque la gente no se ha enfermado no se ha muerto solo por el COVID-19, en mi país se han muerto por la miseria, por la precariedad de nuestro sistema de salud, por la falta de previsión donde primero se ha privilegiado a la vida economía antes que la vida del individuo, antes de la posibilidad de tener una sociedad verdaderamente sana. Lo que ha hecho la pandemia es descubrir nuestras limitaciones y la reflexión de producir cambios estructurales para poner la salud como derecho fundamental y real y no solo en el país.

Hemos vist en esta pandemia enormes colas de gente buscando medicamentos, cama y oxigeno y la verdad esto ha sido algo sumamente sificil, han muerto más de 500 médicos más de mil trabajadores del sector salud.

Sin embaefo, Estamos haciendo un esfuerzo para que la tercera ola no nos golpee como pasó con los picos de esta pandemia que nos generaron tanta cantidad de personas fallecidas en el país .