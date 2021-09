El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, informó este miércoles que en noviembre se empezaría la vacunación contra el COVID-19 de mayores de 12 años en el país. Mencionó que la fecha de este grupo etario está contemplado en el cronograma de vacunación, pero que dependerá de la llegada de lotes de dosis al país.

En declaraciones a TVPerú desde la estación Naranjal en Independencia, el funcionario recordó que la vacuna utilizada sería la de Pfizer, debido a que es la única, hasta la fecha, aprobada para su aplicación en menores de edad. Remarcó que aún trabajan en un protocolo para la inmunización de los menores de edad.

“En el plan original están incluidos niños y adolescentes de 12 a 17 años. Es cuestión que las vacunas lleguen tal como están previsto porque es importante comparar la dotación que está llegando de vacunas. Acordarnos que de 12 a 17 años solamente está autorizada la vacuna Pfizer, por lo tanto, de acuerdo con nuestro cronograma de llegada, deberíamos estar vacunándolos a partir de noviembre y diciembre que corresponde a ese grupo etario”, indicó.

Sobre menores vacunados en regiones

Rosell De Almeida informó que ya se coordinó con las autoridades de Cusco, Tacna y Tumbes, las acciones a tomar luego que haya procedido a comenzar a inocular contra el COVID-19 a menores entre 12 y 17 años, pese a que no se contaba con una aprobación del Ministerio de Salud (Minsa), ni con un protocolo establecido.

Señaló que el protocolo que vienen elaborando el Minsa evalúa una doble dosis de vacuna cuando en otros países han optado por una sola. Afirmó que los niños y adolescentes ya vacunados serán atendidos por el sector.

“Por eso les decíamos la semana pasada que estamos elaborando el protocolo de 12 a 17 años porque es muy importante porque hay países que para dosis en niños y adolescentes solo están aplicando primeras dosis, nosotros estamos haciendo el protocolo probablemente con dos dosis, pero, en tanto, este no se apruebe, el Ministerio de Salud no ha autorizado su vacunación y si no lo autoriza tampoco se puede registrar”, precisó.

“Entonces, son niños que han sido vacunados, que no los tenemos en el sistema de información, sin embargo, uno siempre tiene que pensar en la salud de las personas, y aquellos niños tienen que ser atendidos. Justamente, ayer hemos coordinado con el director de Cusco para evaluar la posibilidad de la vacunación. Esto no solo es necesariamente en los 21 o 28 días, para eso ya debemos tener un protocolo ya aprobado para evitar cualquier riesgo de vacunación”, añadió.

Priorizarán ahora segunda dosis

Finalmente, el viceministro Rosell afirmó que a diario evalúan el avance de la vacunación, pero que ahora se enfocarán en cerrar la brecha de la aplicación de segundas dosis.

“Nosotros evaluamos día a día el avance. Estamos viendo que si bien hemos bajado a 21 tenemos más de 15 millones de personas con primera dosis, y tenemos 10 millones con segundas dosis, es decir, que tenemos 5 millones que tenemos que vacunar. Es decir, que de aquí hacia adelante nos vamos a buscar principalmente en cerrar esa brecha en cerrar las primeras y segundas dosis”, dijo.

