En las últimas seis semanas el Seguro Social de Salud (Essalud) viene registrando un incremento de casos de COVID-19 en adultos mayores de 65 a 69 años de edad, por encima del 50%. Sin embargo, ahora este crecimiento sostenido se presenta también de manera preocupante en los adultos de 35 a 39 años de edad, con un aumento de casi 90%.

“A nivel nacional, en el rango de edad de 35 a 39 años, se registra un incremento de casos de manera consecutiva durante 6 semanas, de 576 a 1.081, es decir, casi en 90%”, informó este martes Dante Cersso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos (UIAD) de Essalud.

Mientras que en el rango de 65 a 69 años de edad se registra, también durante 6 semanas, un incremento de 150 a 359 nuevos casos, es decir más del 50%.

Cersso comentó por lo tanto que el virus ya no solo esta afectando a los adultos mayores sino también a la población adulta, jóvenes y menores de edad. Es decir, el crecimiento se viene presentando además, en las últimas cuatro o cinco semanas, en personas de 50 a 54 años, de 60 a 64 años, de 70 a 74 años y de 75 a 79 años.

A estos grupos etarios se suman también en las últimas cinco semanas de manera consecutiva los adolescentes entre 15 y 19 años y los menores entre 10 y 14 años (durante tres semanas consecutivas).

Entrevista a Dante Cersso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos (UIAD) de EsSalud, sobre el aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas.

Aumentan hospitalizados regulares y en UCI

Dante Cersso también informó a este Diario que en los establecimientos de Essalud pertenecientes a sus 18 redes las hospitalizaciones se han incrementado en lo que va de noviembre.

“Si analizamos el 1 de noviembre versus el 30 de noviembre, estamos viendo un incremento del 7% aproximadamente. Registrábamos unos 1.606 pacientes y ahora tenemos 1.720 pacientes, es decir ha aumentado en 114 la ocupación”, señaló.

Este panorama se observa en redes tanto de Lima como de provincias (Arequipa, Piura, Huánuco, La Libertad, Cusco, Lambayeque, Tacna, Ica, Puno, Amazonas, Madre de Dios, Ayacucho, Pasco y Áncash).

El funcionario mencionó que también se registra un incremento en ocupación de camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).

En estas áreas críticas a inicios de este mes se registraban 331 pacientes y al día de hoy se tienen 386, lo que significa un incremento de 16% (55 pacientes más).

El aumento de pacientes graves de coronavirus se presenta en redes de Lima y provincias como Tumbes, Moyobamba, Tacna, Ayacucho, La Libertad, Piura, Apurímac y Lambayeque, en lo que va de este mes.

En cuanto a los fallecidos, el vocero indicó que se registran más de 200 fallecidos a la semana y el promedio es más de 30 personas diariamente. En los últimos siete días se contaron 229 fallecidos, 12 menos que la semana previa en la que hubieron 241 decesos.

Se triplican casos en Piura

Sobre la situación en regiones el especialista mencionó que la tendencia sigue al alza. La situación sigue siendo más crítica en la región Piura donde se presenta un incremento consecutivo en las últimas siete semanas. Solo en la última semana estos aumentaron de 280 a 861 casos, es decir, en más del triple.

Otras regiones donde según dijo se observa un incremento de casos por dos semanas consecutivas son Ucayali que pasó de 9 a 27 nuevos contagios y Junín que pasó de 229 a 256 nuevos casos en la última semana.

“No debemos caer en exceso de confianza”

El vocero de Essalud recordó finalmente la importancia de completar la vacunación con ambas dosis para estar protegidos y no desarrollar cuadros graves de COVID-19.

“No significa que las personas no se van a contagiar, sea vacunado o no vacunado. La diferencia es que en la persona que se vacuna la posibilidad de que requiera hospitalización es menor y a su vez que necesite una cama UCI o fallezca”, indicó.

Por esta razón subrayó que aún con la vacuna no se pueden relajar las medidas de prevención como el uso permanente de la mascarilla y evitar las aglomeraciones.

“No debemos caer en un exceso de confianza, pensar que porque más del 60% tiene las dos dosis ya no es necesaria la mascarilla. Vemos en algunos distritos de Lima que muchas personas ya no están usando la mascarilla”, expresó con preocupación.

