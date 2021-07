El ministro de Relaciones Exteriores, Allan Wagner, explicó el motivo por el cual hasta el momento el laboratorio Johnson & Johnson no ha enviado al Perú las 5 millones de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) establecidas en un contrato que firmaron ambas partes.

En conferencia de prensa, Wagner detalló que Johnson & Johnson tuvo una pérdida de millones de dosis en un laboratorio de Baltimore, en Estados Unidos, al haber un cruce de los componentes de la vacunas Janssen y AstraZeneca, por lo que las autoridades de dicho país ordenaron detener cualquier exportación de dichas dosis.

Por ello, remarcó que Johnson & Johnson ha informado que no puede establecer un cronograma de la entrega de las vacunas. Enfatizó que una vez que se concrete el envío al Perú, el lote será usado para inmunizar a las personas que viven en localidades lejanas de las zonas altoandinas y amazónicas del país al ser de una sola dosis.

“Con Johnson & Johnson ya está el contrato listo, pero aún no se pone en vigencia porque la empresa ha señalado de que no lo puede hacer hasta tanto no esté en condiciones de asegurar suministros concretos al país”, expresó Wagner.

“Y eso se debe a que hubo un problema con un laboratorio en Baltimore, donde se mezclaron componentes de la vacuna de Johnson & Johnson con componentes de AstraZeneca, y eso produjo la pérdida de millones de vacunas en ese laboratorio, y lo que hizo la FDA fue detener todo tipo de embarque de vacunas de Johnson & Johnson”, agregó.

“Eso ha creado para la compañía una dificultad que le está impidiendo, por el momento, fijar con precisión cuándo podría hacer suministros al Perú, que tendría ser en el segundo semestre y eso permitirá poner en vigencia el contrato que está listo por cinco millones de vacunas”, señaló.

Por su parte, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que la vacuna de Johnson & Johnson sí puede ser aplicada en el Perú, ya que Digemid le otorgó un “registro condicional”.