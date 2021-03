El presidente del Consejo Nacional de Disciplina del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), Brigadier General Raúl Begazo, denunció que no han sido incluidos en el proceso de vacunación contra el coronavirus (COVID-19). Explicó que esta situación es preocupante porque el 40% de sus miembros activos está infectado con la enfermedad.

“Estamos en una severa crisis, estamos en primera línea y hasta ahora no hemos sido considerados en el proceso de vacunación. En nuestra institución el 40% esta infectado, esto nos ha preocupado mucho. Nos dicen que somos primera línea pero no nos vacunan, nos dicen que no hay vacunas suficientes por ahora. Nosotros estamos en primera línea para atender a la población”, refirió.

El brigadier sostuvo que este porcentaje representa 2.615 bomberos que han dado positivo a la enfermedad. Además, detalló que un total de 48 bomberos activos han muerto por COVID-19.

Afirmó que mantienen coordinaciones con el Ministerio de Salud y con la Presidencia del Consejo de Ministros para que se les incluya, pero que les han respondido que todavía no hay las dosis suficientes.

Cabe indicar que el último martes el brigadier Luis Antonio Ponce La Jara, indicó que el proceso de vacunación de su institución iniciaría en el mes de abril. “Nosotros tuvimos una reunión con el señor ministro del Interior. Nosotros dependemos del Ministerio del Interior, el cual ofreció que estaba haciendo todas las gestiones para la vacuna, y la fecha tentativa que nos pusieron del 12 de abril al 16 de abril”, explicó en declaraciones para TVPerú.