Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), informó que están gestionando con las autoridades del Ministerio de Salud para que quienes estén en el sistema privado y además aparezcan como afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS) puedan ser vacunados mediante su seguros particulares.

En declaraciones a RPP, explicó que han recibido reclamos de sus clientes debido a que no han sido considerados en sus padrones debido a que figuran también en el SIS, pese a que nunca pidieron ser incluidos en ese sistema, el cual está destinado a personas que no cuentan con un seguro.

“En ese proceso hemos visto que muchas personas no sabían que habían sido afiliados al SIS y que por eso no aparecen en nuestro padrón. A muchas personas sin consulta se les afilió al SIS y ahora no podemos vacunarlos. Por eso estamos haciendo coordinaciones con el Minsa, hemos hablado con el jefe del SIS para que esas personas puedan ser vacunados mediante sus seguros privados. Es por este motivo que para esta primera etapa tenemos un padrón menor al que esperábamos”, sostuvo.

COVID-19: Aseguradoras privadas buscarán poder vacunar a sus clientes que también cuenten con SIS

En esa línea explicó que el proceso de vacunación de adultos mayores del Minsa avanza lentamente y prioriza a distritos en los que la incidencia de contactos es alta, por lo que pidió que pueda vacunar a sus clientes que cuenten con SIS “a fin de protegerlos oportunamente”. Sin embargo, precisó que quienes tengan seguro de Essalud serán vacunados mediante este seguro social.

El proceso de inoculación de los asegurados privados empezará este lunes en Lima, con la vacunación de los adultos mayores de ochenta años. En esta primera etapa solo se dispondrá de un centro de vacunación, ubicado al lado de la clínica Javier Prado, en el distrito de San Isidro. En total, se podrá vacunar hasta 1500 personas al día.

Con relación al inicio de la campaña en regiones, Morón dijo que esto solo se podrá hacer cuando se cuente con un padrón completamente definido, por los retos que presente la cadena de frío que requieren las dosis de Pfizer, las cuales se destinan para la inoculación de personas de la tercera edad.