Aproximadamente tres mil médicos -del total de 77 mil galenos- aún no se han vacunado contra la COVID-19, reveló el doctor Armando Rodríguez, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP). Como es público, el viernes último se inició la inmunización de la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus para el personal de salud de la primera línea a nivel nacional.

“Aproximadamente, tres mil médicos aún no han recibido (la vacuna). Somos 77 mil médicos y la gran mayoría ha recibido, pero hay tres mil que todavía no acuden a la vacunación”, declaró Rodríguez en RPP.

El dirigente de dicha institución señaló que sus colegas no se han inmunizado por diversos motivos. “Hay muchos médicos que han viajado a otros países, que no tenían información de ellos; hay algunos que no ejercen la profesión y hay personas que no desean vacunarse. Eso también se respeta, pese a que nosotros estamos difundiendo la importancia de la vacuna”, refirió.

Rodríguez destacó la importancia de la vacunación contra la COVID-19 tras señalar que la tasa de fallecimientos ha bajado considerablemente. Según el gremio médico, la reducción es de hasta el 95%.

Además, explicó que esto también se ve reflejado en las hospitalizaciones y en los casos graves de la enfermedad. Indicó que a la fecha hay 10 médicos contagiados con la COVID-19 que están en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

“Nosotros tenemos en nuestras cifras 17,700 médicos infectados, de los cuales, actualmente hay 10 médicos que están en la Unidad de Cuidados Intensivos luchando por su vida en todo el Perú. Están en estado grave. Hay que considerar que son médicos que puedan haber recibido las dos dosis pero por su edad y por sus enfermedades se encuentren en estas condiciones”, indicó.