A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 28 de febrero hasta el sábado 5 de marzo, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

LUNES 28

Callao (08:00 a 18:00)

JR JORGE CHAVEZ /CA BARTOLOME BOGGIO JR JORGE CHAVEZ CDRA 8 AV. JORGE CHAVEZ CDRA. 9 JR. JORGE CHAVEZ 680

Cercado de Lima (08:30 a 16:30)

URB. PANDO CALLE CIPRECES MZ D, CALLA LAS CASUARINAZ MZ F, H, I, J, CALLE LAS GARDENIAS MZ D, E, F, K, L, R, S1, CALLE LAS PONCIANAS MZ L, LL, Q, CALLE LAS ROSAS MZ A, E, F, J, J1, I, K, R, CALLE LOS ALAMOS MZ A, F, G, H, CALLE LOS CARGOS MZ Q, CALLE LOS CEDROS MZ A, F, H, I, J, K, L, LL, CALLE LOS CIRUELOS MZ K, CALLE LOS CLAVELES MZ A, D, K, S, CALLE LOS FICUS MZ LL, CALLE LOS GIRASOLES MZ C, E, R, S, CALLE LOS NOGALES MZ J, JR. LOS NARANJALES MZ R, S1, PASAJE CAMBIO 90 MZ A, PASAJE LAS VIÑAS MZ I, PASAJE LOS FRENOS MZ A, PASAJE LOS HELECHOS MZ H.

San Martín de Porres (08:30 a 16:30)

URB. SAN PEDRO DE GARAGAY AV. TOMAS VALLE CDRA 18, 20, MZ I, J, CALLE JUANA ALARCO DE DAMMER CDRA 5 MZ A, H, J, JR. JOSE SANTOS CHOCANO MZ G, URB. DANIEL ALCIDES CARRION MZ C, D, D1, E, E1, F, F1, Z, CALLE 5 DE AGOSTO MZ E, E1, F1, URB. ANTARES CALLE MOORE MZ I, J, CALLE PEDRO UNANUE CDRA 1, 2, MZ G, H, I, JR. NICOLAS DUEÑAS CDRA 2, PASAJE ILO CDRA 2, MZ G. BELLAVISTA 09:00 – 11:00 JIRÓN ELÍAS AGUIRRE 535, HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO.

Breña (09:30 a 10:30)

CALLE JUAN PABLO FERNANDINI CDRA 1, 8, JR. CENTENARIO CDRA 1, 2, JR. ORBEGOSO CDRA 1, 8, JR. HUARAZ CDRA 16, PASAJE 3 DE FEBRERO CDRA 1, 2, 8.

La Perla (12:00 a 14:00)

AV. SANTA ROSA CDRA 5, 6, 7, 13, JR. ATAHUALPA CDRA 6, 13, 14, 15, JR. CAHUIDE CDRA 5, 6, 13, 14, JR. ESPAÑA CDRA 5, 6, 7, 14, MZ 105, JR. HUASCAR CDRA 14, JR. JOSE OLAYA CDRA 14, JR. MANUEL GALDOS CDRA 1, 2, 6, JR. PACHACUTEC CDRA 5, JR. TACNA CDRA 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, JR. TUPAC AMARU CDRA 4, 5, 13, 14, 15, PASAJE 5 LT. 19, PASAJE ESPAÑA CDRA 1, PASAJE JUANA DE ARCO CDRA 1, 6, MZ 105.

Breña (15:00 a 16:00)

AV. ARICA CDRA 2, 3, JR. DON BOSCO CDRA 1, 2, 3, JR. HUARAZ CDRA 3, 9, 10, 11, JR. REBECA OQUENDO CDRA 3, 10, PASAJE PORVENIR CDRA 2.

Bellavista (15:00 a 17:00)

AV. SÁENZ PEÑA CDRA 10, AV. SAENZ PEÑA ESQ. CON JR. VIGIL.

MARTES 1

Pueblo Libre (08:00 a 14:00)

AV. BRASIL CDRA 12, 29, 30, AV. LA MARINA CDRA 1, 3, CALLE GREGORIO PAREDES CDRA 28, CALLE MANCO CAPAC CDRA 2, 4, CALLE TOVAR CDRA 1, JR. 28 DE JULIO CDRA 31, JR. AMAZONAS CDRA 1, 2, 6, JR. AYACUCHO CDRA 1, JR. HUAMANGA CDRA 1, 2, JR. SANTIAGO WAGNER CDRA 28, JR. TARAPACA CDRA 3, 6, 8.

San Martín de Porres (09:00 a 11:00)

COOPERATIVA VALDIVIEZO AV. DE LOS ALAMOS CDRA 2, AV. JOHN F. KENNEDY CDRA 1, 2, 3, 4, AV. JOSE GRANDA CDRA 21, AV. TUPAC AMARU CDRA 1, 2, MZ J, CALLE DE LA TORRE UGARTE CDRA 1, CALLE CONQUISTADORES CDRA 1, 2, MZ G, LL, T, U, JR. JOSE BERNARDO ALCEDO CDRA 2, JR. JOSE GALVEZ CDRA 1, 2, 3, MZ I, J, JR. LOS JAZMINEZ CDRA 1, JR. LOS LIBERTADORES CDRA 1, 2, MZ L, LL, U, JR. LOS LIRIOS CDRA 1, JR. MANUEL GALVEZ CDRA 1, MZ K, V, JR. LOS PINOS CDRA 1, 2, MZ L, S, JR. LOS ROSALES CDRA 1, JR. TERESA GONZALES DE FANNING CDRA 1, 2, 3, MZ LL, M, S, T.

Breña (09:30 a 10:30)

AV. TINGO MARIA CDRA 10, 15, 16, CALLE CABO PANTOJA CDRA 1, CALLE MALINOWSKY CDRA 3, MZ C, CALLE PROVEEDORES UNIDOS CDRA 1, JR. FRANCISCO ORELLANA CDRA 1, 2, 3, JR. NAPO CDRA 16, JR. PASTAZA CDRA 14, 15, JR. PEDRO DONOFRIO CDRA 1, 2, JR. REQUENA CDRA 1, PASAJE ARTURO OSORES CDRA 14, PASAJE CERVELLI CDRA 14, PASAJE ORELLANA CDRA 14, PASAJE RIO SANTIAGO CDRA 1.

Magdalena (10:00 a 17:00)

AV. BRASIL CDRA 18, 26, 27, 28, AV. DE LA MARINA CDRA 2, 3, CALLE GREGORIO PAREDES CDRA 1, 2, CALLE MORALES ALPACA CDRA 2, CALLE ODRIOZOLA CDRA 1, CALLE SAN JOSE CDRA 1, JR. CABO GUTARRA CDRA 26, JR. SANTIAGO WAGNER CDRA 2, 3, 27, PARQUE LOS PROCERES CDRA 1.

Pueblo Libre (11:10 a 12:00)

CONJUNTO RESIDENCIAL NELLEN BODDEN AV. BRASIL CDRA 16.

Carmen de La Legua (12:00 a 14:00)

PUEBLO JOVEN VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE 1511.

Pueblo Libre (13:00 a 14:00)

AV. BOLIVAR CDRA 13, 144, 15, 16, CALLE CADIZ CDRA 1, CALLE MADRID CDRA 1, JR. ABRAHAM VALDELOMAR CDRA 5, JR. VALLE RIESTRA CDRA 1, 5, 13, JR. JOSE RAMON PIZARRO CDRA 6, 13, 14, JR. NAVARRA CDRA 1, JR. SANTANDER CDRA 2, PARQUE EL CARMEN CDRA 14, PARQUE SAN CARLOS CDRA 1.

Pueblo Libre (15:00 a 16:00)

URB. PANDO ALAMEDA ZENIT CDRA 18, AV. MARIANO CORNEJO CDRA 13, 17, 18, 19, 21, 23, AV. BOLIVAR CDRA 22, AV. UNIVERSITARIA CDRA 16, 17, 18, MZ A, A6, B, CALLE CUETO FERNANDINI CDRA 1, 2, CALLE FRANCISCO CADENILLA CDRA 1, CALLE LLANOS PASTORIZA CDRA 1, CALLE LUIS GALVAN CDRA 1, CALLE SANTA BARVARA CDRA 1, 5, 6, CALLE SANTA BRIGIDA CDRA 1, CALLE SANTA DOMITILA CDRA 3, 4, MZ F, CALLE SANTA NICERATA CDRA 1, 5, 6, CALLE SANTA SABINA CDRA 3, 4, CALLE SANTA SOFIA CDRA 1, CALLE SANTA VERONICA CDRA 1, 5, CALLE SENDA DE LUNA CDRA 1, 2, JR. JOSE ANTONIO ENCINAS CDRA 1 MZ A6, PASAJE CABREJOS CDRA 1, PASAJE CARLOS VELASQUEZ CDRA 1, PASAJE REVOREDO CDRA 1, PASAJE SENDA BLANCA CDRA 1, PASAJE SENDA VERDE CDRA 1.

Callao (15:00 a 17:00)

URB. PARQUE INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO CALLE EPSILON CDRA 1, 2, CALLE OMICRON CDRA 2, 3, MZ E.

MIÉRCOLES 2

Callao (08:00 a 10:00)

URB. SANTA MARINA NORTE AV. ARGENTINA CDRA 1, 2, MZ C, AV. FEDERICO FERNANDINI CDRA 3, AV. GUARDIA CHALACA CDRA 1, MZ P1, AV. REPUBLICA DE PANAMA CDRA 1, 3, 6, 7, 8, MZ A, AV. SAN PEDRO CDRA 1, CALLE 2 DE MAYO CDRA 1, CALLE HUACHO CDRA 1, 2, CALLE TERCERA CDRA 2, JR. CHICLAYO CDRA 3, JR. LAMBAYEQUE CDRA 1, JR. OCTAVIO ESPINOZA CDRA 1, 2, 6, JR. PACASMAYO CDRA 1, 3, JR. SUPE CDRA 2, JR. TRUJILLO CDRA 2, 3, PASAJE PRIVADO CDRA 1, 2.

Carabayllo (08:30 a 17:30)

A.H. SANTA ANA AV. TUPAC AMARU MZ A, B, C, D, E, A.H. VISTA ALEGRE AV. TUPAC AMARU MZ A, B, C, D, E, F, G, A.H. VILLA ESPERANZA CALLE ANCASH MZ A, A.H. EL PROGRESO MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, E, F.

Callao (08:30 a 17:30)

AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRA 5, 6, 8, 9, 10, 26, 27, JR. WASHINGTON CDRA 2, 4, 5, 6, AV. MARCO POLO CDRA 4, 5, CALLE AYACUCHO CDRA 1, CALLE BUENOS AIRES MZ B9, CALLE COCHRANE CDRA 1, 3, JR. APURIMAC CDRA 1, 2, 3, 4, JR. CALIFORNIA CDRA 1, JR. LORETO CDRA 5, 6, 7, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRA 4, JR. SALOOM CDRA 3, PASAJE PRIVADO CDRA 1.

Pueblo Libre (09:00 a 15:00)

URB. EL CARMEN AV. JUAN VALER SANDOVAL CDRA 3, AV. JOSE LEGUIA Y MELENDEZ CDRA 14, 15, 16, 17, CALLE BACA FLOR CDRA 1, URB. 28 DE JULIO AV. MARIANO CORNEJO CDRA 16, AV. BOLIVAR CDRA 13, 16, CALLE ALCALA CDRA 1, MZ B, CALLE CADIZ CDRA 3, 4, 5, CALLE GALICIA CDRA 2, 3, CALLE HUAILLU ANCO CDRA 1, CALLE HUARI CDRA 1, CALLE LA CORUÑA CDRA 2, CALLE NEPEÑA CDRA 1, 3, CALLE PATIVILCA CDRA 1, CALLE RIO TAMBO CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE SALINAR CDRA 1, CALLE TOLEDO CDRA 2, CALLE VALENCIA CDRA 1, 2, 4, CALLE ABRAHAM VALDELOMAR CDRA 6, 12, 13, JR. ARAGON CDRA 2, 3, 4, JR. CARTAGENA CDRA 1, 2, 4, 5, 6, JR. DANIEL HERNANDEZ CDRA 6, 7, JR. VALLE RIESTRA CDRA 1, JR. RAMON PIZARRO CDRA 6, JR. NAVARRA CDRA 2, PARQUE CUEVA CDRA 1, PARQUE EL CARMEN CDRA 1, 7, 10, 12, 13, 14, 15, PARQUE SAN CARLOS CDRA 1.

Comas (09:30 a 15:30)

PROGRAMA VIVIENDA PUERTA DEL SOL MZ A, B, C, ASOC. VILLA EL PINAR MZ A, B, C, D, E, F, G, A.H. LAS ALONDRAS MZ A, D, E, F.

Callao (12:00 a 14:00)

CALLE EL SOL, CALLE IGNACIO MARIATEGUI. CALLAO 15:00 – 17:00 URB. SANTA MARINA AV. AUXILIAR ARGENTINA CDRA 7, 10, MZ A, B, C, G, URB. INDUSTRIAL LA CHALACA AV. RIMAC CDRA 1, 3, CALLE 4 CDRA 2, JR. PACASMAYO CDRA 2, JR. SUPE CDRA 3, URB. CENTENARIO MZ B, C, D, E, F, G, H, PASAJE PRIVADO 112.

Huaura (14:00 a 18:30)

AV. 28 DE JULIO N°239; UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

JUEVES 3

Callao (08:30 a 15:30)

URB. JORGE CHAVEZ CALLE ALFONSO UGARTE CDRA 2 MZ A, F, CALLE JOSE GALVEZ CDRA 2, MZ I, J, R, CALLE MIGUEL GRAU CDRA 1, MZ F.

Callao (08:30 a 17:30)

JR. ANTONIO MIROQUESADA CDRA 6, 7, JR. AYACUCHO CDRA 7, JR. CUSCO CDRA 3, JR. NICOLAS DE PIEROLA CDRA 6, JR. PUNO CDRA 3, 4, 5, 6, PASAJE CUSCO CDRA 3.

Pueblo Libre (09:00 a 10:00)

URB. LA LUZ AV. BERTELLO CDRA 10, 11, 12, AV. MARIANO CORNEJO CDRA 12, 18, 19, 20, AV. SANTA GERTRUDIS CDRA 4, 5, 6, 19, MZ M, T, CALLE ASTRAL SENDA LAS ESTRELLAS CDRA 1, CALLE FRANCISCO CADENILLAS CDRA 1, MZ I, CALLE MARTE CDRA 7, 11, 12, MZ A, CALLE NEPTUNO CDRA 7, CALLE RIO MOCHE CDRA 1, 2, MZ C, CALLE RIO SANTA CDRA 1, 2, 5, MZ A, B, CALLE RIO TAMBO CDRA 3, 4, CALLE SANTA SABINA CDRA 1, 2, 5, MZ M, CALLE SATURNO CDRA 10, CALLE VALENCIA CDRA 1, 4, CALLE VENUS CDRA 10, 11, JR. ARAGON CDRA 1, JR. RIO HUAURA CDRA 1, 2, PASAJE ARQUEOLOGICO CDRA 1, PASAJE RIO MOCHE CDRA 7, PASAJE SENDA CLARIDAD CDRA 1, PASAJE SENDA COMUNIDAD CDRA 1 MZ I, PASAJE SENDA EL SOL CDRA 1.

Carmen de La Legua (09:00 a 11:00)

URBANIZACIÓN INDUSTRIAL AJAX AV. JORGE CHAVEZ CDRA 8, 9, CALLE RAMON CASTILLA CDRA 1, 9.

Cercado de Lima (11:00 a 12:00)

URB. PANDO AV. BERTELLO CDRA 7, MZ A, B, B5, URB. PALOMINO MZ G, CALLE 9 CDRA 3, CALLE SANTA COLETA DE CORBIE CDRA 1, 2, MZ D5 E, F5, CALLE SANTA FRANCISCA ROMANA CDRA 1, 4, 5, 6, MZ A, D5, E, E5, F, G, CALLE SANTA GERTRUDIS CDRA 1, 2, MZ F, CALLE SANTA HONORATA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ A, A5, C5, CALLE SANTA MARIANA DE PAREDES CDRA 1, 2, MZ C C5, J5, CALLE SANTA MAXIMA CDRA 1, MZ C, CALLE SANTA PERPETUA CDRA 1, 3, 4, 5, MZ G, PASAJE LUIS PARDO CDRA 7, MZ A, B.

Carmen de La Legua (12:00 a 14:00)

P.J. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE CDRA 8, 9.

Cercado de Lima (13:00 a 14:00)

URB. PALOMINO AV. VENEZUELA MZ C, CALLE 1 CDRA 26, MZ B, CALLE 3 CDRA 26, MZ B, CALLE 4 CDRA 2, MZ E, CALLE ARANA CDRA 3 MZ A1, CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS CDRA 2, MZ E, CALLE SANTA FRANCISCA DE ROMANA CDRA 1, 2, 5, MZ B, C, D, CALLE SANTA JUSTINA CDRA 1, 2, 3, MZ 2, E.

Cercado de Lima (15:00 a 16:00)

URB. PANDO AV. UNIVERSITARIA CDRA 10, 13, 20, 21, 33, MZ A, A4, CALLE ENRIQUE PALACIOS CDRA 1, MZ C, D, CALLE FRANCISCO DIEZ CANSECO CDRA 1, MZ C, D, CALLE GAREZON CDRA 1, MZ B, C, CALLE LOS ROSALES CDRA 1, CALLE SANTA FLORENCIA CDRA 10, CALLE SANTA FRANCISCA ROMANA CDRA 33, CALLE SANTA NICERATA CDRA 13, CALLE SANTA PRISCA CDRA 13, CALLE SANTILLANA CDRA 1, MZ A, CALLE DIEGO FERRE CDRA 1, MZ B.

La Perla (15:00 a 17:00)

URB. TROPICAL AV. CALLAO CDRA 4, 5, 6, MZ A, D, H, CALLE PAVAYACU CDRA 1, CALLE REVOLUCIÓN CDRA 1 MZ C, JR. DOS DE MAYO CDRA 7, 9 MZ A, JR. ATAHUALPA CDRA 16, 17, 19, 20, MZ A, B, JR. CAHUIDE CDRA 6, 16, 17, JR. CAMANA CDRA 2, MZ A, JR. LIBERTAD CDRA 1, MZ A, B, JR, MAMA OCLLO CDRA 2, 4, 5, 6, JR. MELGAR CDRA 2, MZ B, JR. PACHACUTEC CDRA 4, 5, JR. SINCHI ROCA 5, 16, JR. TUMBES CDRA 1, JR. TUPAC AMARU CDRA 16, MZ B, JR. YAHUAR HUACA CDRA 6.

VIERNES 4

Callao (08:00 a 18:00)

A.H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE AV. JOSE GALVEZ CDRA 1, 2, 8, MZ A, A1, A.H. SAN JUDAS TADEO MZ A, B, C, D, E, F, G, CALLE ARICA CDRA 8, 9, A.H. ALAN GARCIA MZ A, C, D, E, F, UNIDAD VECINAL MODELO MZ C, D, E, JR. CARRILLO ALBORNOZ CDRA 1, 2, 3, 4, 7, MZ A, B, C, E, F, G, JR. COCHRANE CDRA 1, 7, JR. SALOOM CDRA 1, 2, MZ D, E, F, PLAZA GUARDIA CHALACA CDRA 1, 9, UNIDAD VIGIL CALLE ATAHUALPA CDRA 1, 2, 8, CALLE TUPAC AMARU CDRA 2, 6, JR. COMANDANTE ESPINAR CDRA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, JR. JOSE OLAYA CDRA 1, 2, 3, 6, JR. VIGIL CDRA 1, 2, 6, 7, 8, P.J. SANTA ROSA MZ A, B, C, D, BARRIO GUARDIA CHALACA CALLE MENDOZA BEDOYA CDRA 8, MZ A, B, C, D, E, CALLE CAHUIDE CDRA 1, 2, 8, JR. HUASCAR CDRA 1, P.J. SAN MARTIN DE PORRES MZ A, B, C, D, E, F, CALLE VILLAR CDRA 1, 8, 9, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 3, 7, 8, 9, 10, A.H. RUGGIA MZ A, B, C, D, JR. MARANGA CDRA 2, 3, 4, JR. VICTOR FAJARDO CDRA 2, 4, 8, 9, 10, A.H. 7 DE JUNIO MZ A, B, C, D, AGRUPACION JOSE GALVEZ PASAJE NAZCA MZ A, G, H, I.

Puente Piedra (09:00 a 18:00)

ASOC. LA CASTELLANA DEL NORTE MZ A, B, C, D, ASOC. RESIDENCIAL LOS VIÑEDOS MZ H, L.

San Juan de Lurigancho (10:00 a 17:00)

URB. LAS FLORES 78 AV. 13 DE ENERO CDRA 3, 4, 17, MZ 5, Q, T, T3, U, U3, AV. LOS JARDINES ESTE CDRA 3, 4, 5, MZ T, T3, AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 17, MZ G, H, JR. CAOLIN CDRA 2, 3, MZ B, D, E, JR. DIAMANTES CDRA 17, MZ V, V3, JR. GETIAS CDRA 3, MZ B, JR. GRANITO CDRA 2, 3, 18, MZ D, E, K, L, M, JR. GRAVAS CDRA 18, MZ K, L, JR. LAS DRUSAS CDRA 3, MZ B, JR. LAS LAJAS CDRA 1, 3, 4, 5, MZ O, T, T3, W, W3, JR. LAS MICAS CDRA 1, 2, 3, MZ N, O, R, JR. LAS PERLAS CDRA 18, MZ I, J, K, JR. LOS OPALOS CDRA 3, 18, MZ M, L, JR. LOS ZAFIROS CDRA 3, 17, 18, MZ G, H, I, J, N, JR. MARMOL CDRA 3, MZ G, L, JR, MICAS CDRA 5, MZ W3, JR. RUBIES CDRA 17, MZ 4, Q, JR. TERRAZOS CDRA 17, MZ U, V, U3.

Cercado de Lima (11:00 a 12:00)

URB. PALOMINO AV. ALBORADA CDRA 10, 11, 12, 25, MZ C, N, N2, O, AV. BERTELLO CDRA 6, URB. LAS BRISAS CALLE ARANA CDRA 1, 2, 3, MZ I, I2, K, Q, CALLE CAMACHO MZ B, CALLE CASOS MZ H, Q, CALLE CESAR FIGUEROA TOLEDO CDRA 1, 2, MZ B, B2, C, C2, O, O2, P, CALLE DALIAS CDRA 1, 2, MZ N, CALLE LEONIDAS LASERRE CDRA 1, 3, 4, 5, 6, MZ A, B, H, I, M2, N, O, O2, P, P2, Q, Q2, CALLE LUYO CDRA 1, 2, MZ J, J2, CALLE MARQUESADO CDRA 1, MZ P, CALLE ROCAVERO CDRA 1, MZ H, H2, CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS CDRA 1, CALLE SANTA FRANCISCA ROMANA CDRA 2, CALLE SANTA JUSTINA MZ B, CALLE SAUCES MZ A, B.

Cercado de Lima (13:00 a 14:00)

URB. LAS BRISAS AV. ALBORADA CDRA 17, AV. MARIANO CORNEJO CDRA 14, CALLE ACACIAS CDRA 5, 15, 16, MZ I, M, CALLE ALGARROBOS CDRA 5, 16, MZ K, CALLE CLAVELES CDRA 1, 4, CALLE DALIAS CDRA 16, 17, CALLE FRESNOS CDRA 16, 17, CALLE GLADIOLOS CDRA 16, 17, MZ O, CALLE GUILLERMO SANTANA CDRA 16, MZ J, K, CALLE LOPEZ ALBUJAR CDRA 16, 17, MZ O, CALLE PALMERAS CDRA 5, MZ I, CALLE TULIPANES CDRA 5, MZ A, L.

Cercado de Lima (15:00 a 16:00)

URB. LAS BRISAS AV. LA ALBORADA CDRA 14, 15, AV. BERTELLO CDRA 6, 7, 13, 14, MZ A1, B, D, CALLA ANGEL VALENZUELA CDRA 3, 6, 7, 14, MZ D, E, G, CALLE BEZADA CDRA 1, 2, 6, 7, MZ A, A1, B1, C1, H, I, J, CALLE CESAR FIGUERO TOLEDO CDRA 3, MZ G, G1, CALLE GARCIA R. CDRA 6, 7, 8, 9, MZ F, H, H1, I, I1, CALLE GERANIOS CDRA 1, 8, 9, MZ A, A1, J, CALLE JULIO RODAVERO CDRA 7, CALLE LEONIDAS LASERRE CDRA 6, 7, 8, MZ B1, F1, CALLE TELAYA CDRA 1, MZ E1, PASAJE PRIVADO CDRA 14.

Huaura (08:00 a 12:30)

AV. 28 DE JULIO N°359; UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

Huaura (14:00 a 18:30)

CALLE AUSEJO SALAS CUADRA 1, CALLE T. GARCIA CUADRA 1, AV. 28 DE JULIO CUADRA 2; UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

SÁBADO 5

Magdalena (09:00 a 10:00)

AVENIDA JAVIER PRADO OESTE 2442, URBANIZACIÓN ORRANTIA DEL MAR.

Puente Piedra (00:00 a 07:00)

AV. SANTA JOSEFINA KM.30 PAN. NORTE PARCELA 10234 PRED.RUST. STA.INES P.PIED - AV.SAN JUAN ALT. AVICOLA FINA/SE.924

Cercado de Lima (09:00 a 10:00)

URB. MATEO SALADO AV. ALEJANDRO BERTELLO CDRA 2, 3, CALLE MALINOWSKI CDRA 3, CALLE RAUL PORRAS BARRENECHEA CDRA 23, CALLE VALDEAVELLANO CDRA 3, MZ G, PASAJE ARTURO OSORES CDRA 3, URB. HUERTOS DE SANTA ROSA AV. SOSA PELAEZ CDRA 12, 13, 14, 17,

El Agustino (10:00 a 16:00)

ASOC. DANIEL ALCIDES CARRION AV. FERROCARRIL MZ A, B, C, AV. LEONCIO PRADO MZ B, C, D, J.

Cercado de Lima (11:00 a 12:00)

AV. VENEZUELA CDRA 18, 21, AV. SOSA PELAEZ CDRA 10, CALLE BEAUSEJOUR CDRA 21, JR. MANUEL TELLERIA CDRA 18, JR. ORREGO CDRA 1, 2, JR. YUNGAY CDRA 18, URB. CHACRA RIOS PASAJE MARCONI CDRA 1, 4.

Cercado de Lima (13:00 a 14:00)

URB. TELESPOSTAL CALLE JUAN DEL MAR Y BERNEDO CDRA 13, CALLE LOS PINOS CDRA 13, CALLE GERMAN CARRASCO CDRA 19, 20, CALLE JUAN CHAVEZ TUEROS CDRA 19, 20, CALLE RAUL PORRAS BARRENECHEA CDRA 12, 19, 20, 21, CALLE RICARDO ALVARADO CDRA 11, 12, 13, 21, PASAJE PIZARRO CDRA 19, 20.

Cercado de Lima (15:00 a 16:00)

URB. AZCONA AV. TINGO MARIA CDRA 11, URB. TELEPOSTAL CALLE JUAN DEL MAR Y BERNEDO CDRA 10, 11, CALLE VENANCIO AVILA CDRA 19, JR. ORREGO CDRA 18, 19,

