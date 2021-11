La empresa Enel informó que, desde hoy, el lunes 29 de noviembre, hasta el domingo 5 de diciembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao. En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas

“Nos preocupamos por tu seguridad y por garantizar la calidad de nuestro servicio de energía. Es por ello que semanalmente realizamos obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas”, refirió Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

LUNES 29

Los Olivos (11:00 a 14:00)

Av. Carlos Izaguirre cdra. 12, Agua Marina cdra. 38, Los Castaños cdra. 12.

Jesús maría (08:30 a 17:00)

Arnaldo Márquez cdra. 22, Av. General Garzón cdra. 22, Av. San Felipe cdra. 1, 2, Garzón y Río de Janeiro pasaje. 1, 2, 3, rio de janeiro cdra. 2, pasaje Santiago cdra. 22.

Callao (08:00 a 15:00)

A.H. Sarita Colonia Mz. l, m, n, k, o, p, q, r, s, t, u, , Av. Paseo Grau cdra. 37.

Ancón (12:00 a 13:00)

Av. El Mirador, Av. Madre de Dios, Ca. Daniel Alcides Carrión, Ca. Independencia, Ca. Puerto Nuevo, Ca. Santa Cruz, Ca. San Ignacio.

Ancón (09:00 a 16:00)

Av. 11 de enero Mz. 6, 19, 20, Av. 6 de Noviembre Mz. 5, 6, 11, Av. Los Artesanos Mz.1, 2, 9, 19, 20, Av. Ventiladores Mz. 4, 5, 6, Ca. Las Vigas Mz. 1, 2, 3, Ca. Los Ciclos Mz.1, 2, 4, 5, Ca. Los Confeccionistas Mz. 9, 19, Ca. Los Tijerales Mz. 1, 2, 3, Ca. Viscosímetros Mz. 1, 2, 3.

Puente piedra (09:30 a 17:30)

Av. Panamericana Norte Cdra. 3, Av. San Lorenzo Cdra. 1, 2, Ca. 2 de mayo Cdra.1, 2, 4, Jr. Billinghurst Cdra.1, Jr. Francisco Bolognesi Cdra. 1, 2, 3, 4, Jr. Ricardo Palma Cdra.1, 2, 3, 4, pasaje Jorge Chavez Cdra.1, 2.

MARTES 30

San Antonio De Chaclla (08:00 a 18:00)

Asoc. Ampliación Anexo 22 Jicamarca Av. Cápac Yupanqui Ma A, Av., AW, B, E, F, Asoc. Ampliación Anexo 22 Jicamarca Av. Inca Atahualpa Mz. O, Y, Asoc. Ampliación Anexo 22 Jicamarca Av. Inca Lloque Yupanqui Mz. AE, AF, K4, Y, Av. Wiracocha Mz AE, AF, AN, AÑ, Av. Inca Yoque Yupanqui, Av. La Fraternidad Asoc. Ampliación Anexo 22 Jicamarca Mz. F, O, Av. Los Incas Mz. A, AN AÑ, AW, U, Asoc. Ampliación Anexo 22 Jicamarca Av. Manco Cápac. Mz A, AE, AF, AN, AÑ, AW, B, E, F, O, X, Y, Av. Pachacútec Mz. AF, AÑ, AW, O, Y, Asoc. Ampliación Anexo 22 Jicamarca Av. Sinchi Roca Mz F ,O , Asoc. Ampliación Anexo 22 Jicamarca Ca Los Chasquis Mz E, X, Asoc. Ampliación Anexo 22 Jicamarca Ca Ollantay Mz A, A2, A4, E, Asoc. Las Terrazas Mz. A1 Lt. 2-13, Agrupación Familiar Nuevo Amanecer Ii Mz. A4 Lt 1, A.H Integración Nuevo Perú Virgen Del Rosario Mz. B Lt. 8, A.H Cangallo Mz. B Lt. 2, 3, 4, Av. Inca Atahualpa Cdra. 43.

Los Olivos (11:00 a 14:00)

Las Acacias Cdra. 9, El Amargón Cdra. 38, 39, Av. Carlos Izaguirre Cdra. 11, El Azafrán Cdra. 9, 10, Urb. Las Palmeras Ca 13, 14, Urb. Las Palmeras 3 Etapa Mz. N, Q, Z, Ca Guandú Cdra. 38, 39, Los Castaños Cdra. 9, 10, Los Ceibos Cdra. 38, 39.

Lima Cercado (08:30 a 19:00)

Av. Abancay Cdra. 3, 4, 6, Jr. Ayacucho Cdra. 5, Jr. Azángaro Cdra. 3, 4, 5, 6, Jr. Cuzco Cdra. 3, 4, 6, Jr. Puno Cdra. 3, Jr. Ucayali Cdra. 3, 4, 5.

Puente Piedra (10:00 a 17:00)

Asoc. Nueva Primavera Mz. A, B, C, D, E, F.

MIÉRCOLES 1

San Juan De Lurigancho (08:30 a 16:30)

Av. Central A, A1, A2, A3, B, C, D, D1, D2, C, C2, C3, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S.

San Juan De Lurigancho (09:00 a 17:00)

A.H. Santa María Ampliación Sect. Prolongación Mz. A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, J, Ah. Santa María Ampliación Mz. A, A3, B, B3, C, C3, D, D3, E, E3, F, F3, G, G3, H, H3, I, I3, J, J3, L, M, N, A.H. Santa María Sect. Prolongación Parcela 2 Mz. A, D, I, J, N, A.H. Santa María Parcela 1 Sect. 1 Mz. C3, E3, H3, J3, A.H. Santa María Sect. 1 Agosto Mz. A, A1, B, B1, C, C1, D1, E, F, G, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, P1, U1, W1, X1, Y1, Agrup. Fam. El Ayllu Mz. A1, B1, C1, D1, E1, F1, Agrup. Fam. Nuevo Milenio Mz. A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4, Proviv. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3.

San Martin De Porres (08:00 a 18:00)

A.H José Carlos Mariátegui Mz. A1, A2, B, Pueblo Joven José Carlos Mariátegui Mz. B, J, K, L, M, N, A.H Juan Pablo Ii Mz. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, Av. Francisco Javier De Luna Pizarro Cdra. 2, 3, 4, Av. John F. Kennedy Cdra. 1, 3, 4, Av. José Granda Cdra. 20, 21, 22, 23, Urb. Palao Mz. C10, G, I, K, Av. Tupac Amaru Cdra. 1, Ca 27 De Octubre Cdra. 2, 3, 4, Ca A. Hidalgo Cdra. 1, Ca Cedros Cdra. 1 , Ca De La Torre Ugarte Cdra. 1, 2, Ca Domingo Sarmiento Cdra. 1, 2, Ca Ficus Cdra. 2, Ca Fresnos Cdra. 1, Ca Gustavo Adolfo Bécquer Cdra. 1, Ca Incas Cdra. 1, A.H Santa Rosa Mz. B, C, F, F1, G, Z, Ca La Unión Cdra. 2, A.H Los Jazmines Mz. D, F, F2, G, H, Ca Las Cerezas Cdra. 1, Ca Las Dalias Cdra. 1, 2, 45, Ca Las Gardenias Cdra. 1, 2, Ca Las Orquídeas Cdra. 1, Ca Laureles Cdra. 1, Ca Los Nísperos Cdra. 1, Ca Los Pacaes Cdra. 1, Ca María Prado De Bellido Cdra. 1, Ca Rubén Darío Cdra. 2, Coop. 12 De Diciembre Mz. A, B, D, Coop. 4 De Enero Mz. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, X, Z, Pueblo Joven Señor De Los Milagros Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, Ca Thomas Alva Edison Cdra. 1, Jr. Begonias Cdra. 1, 2, Jr. Chimpu Ocllo Cdra. 1, 2, Jr. Choquehuanca Cdra. 1, Jr. Cipreses Cdra. 1, 2, Je Conquistadores Cdra. 1, 2, 3, Jr. Eucaliptos Cdra. 1, Jr. Geranios Cdra. 1, Jr. José Bernardo Alcedo Cdra. 1, 2, Jr. José Gálvez Cdra. 1, 2, 3, Jr. Los Robles Cdra. 1, Jr. Nogales Cdra. 1, Jr. Olivos Cdra. 1, Jr. Pinos Cdra. 1, Jr. Rosales Cdra. 1, Jr. Teresa Gonzales De Fanning. Cdra. 1, 2, A.H Santa Rosa Mz. B, C, E4, F, F1, G, Z.

Canta (10:00 a 17:00)

Huamantanga

Callao (08:30 a 17:30)

Urb. Las Palmeras De Oquendo Mz. C, C5, C6, C10, C9, C11.

Puente Piedra (09:30 a 15:30)

A.H Ampliación Ramiro Priale Mz. A Lt. 1-4, A.H Cesar Vallejo Mz. A Lt. 1-9, 11, 12, 13, 15, A.H Señor De Los Milagros Mz. A, B, C, C1, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H Ampliación Señor De Los Milagros Mz. B, C, D, E, F, G, H, I, K, L1.

JUEVES 2

Los Olivos (10:00 a 16:00)

Av. Santiago Antúnez De Mayolo Cdra. 13, 14, Urb. Los Pinares Mz L, M, T, Ca Virgen Del Carmen Cdra. 14.

San Antonio De Chaclla (09:00 a 17:00)

P.J Anexo 8 Jicamarca Mz A3, C3, D3, F3, G3, H3, Q3, R3, Asoc Valle Del Triunfo Mz A, A3, C3, E3, F3, G3, H3, I3, L3, N3, O3, R3, Asoc Vecinal Agropecuaria Artesanal Mz A, B, C, A3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, L3, M3, N3, O3, S, Asoc De Los Comuneros De Jicamarca Mz A3, D3, H3.

San Antonio De Chaclla (09:30 a 17:30)

A.H. El Pedregal Mz G, H, J, Asoc Posesionarios Del Sector El Pedregal Anx. 22 Mz D, D1, H, I, J, L, Com. Camp Jicamarca Anexo 22 Mz C, D, D1, F, G, H, I, J, El Cercado Anx. 22 Jicamarca Mz B, C, Asoc Pobladores El Cercado Mz C, F G, A.H. Quebrada De Canto Grande Sect El Cercado Mz F, J, O, Asoc. De Pob. Poses Del Sct. El Pedregal Mz D, D1, H, I, L, C.P. Sector Cercado Anexo 23 Jicamarca Mz G, H, L. Callao 08:00 – 17:00 Av. Almirante Miguel Grau Cdra. 8, 9, 28, Av. Marco Polo Cdra. 1, 2, Av. Sáenz Peña Cdra. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 28, Ca Cochrane Cdra. 1, 2, 4, 5, 6, 7, Ca Colon Cdra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, Jr. Guisse Cdra. 1, 2, 3, 4, Jr. Alberto Secada Cdra. 2, Jr. Saloom Cdra. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Huaura (08:00 a 09:30) y (16:00 a 17:30)

Carretera Panamericana Norte Km. 168 (Suministro 2873004), Ubicado En El Distrito De Végueta.

Chancay (08:30 a 17:30)

AA.HH. Señor De La Soledad, Ubicados En El Distrito De Chancay.

VIERNES 3

San Juan De Lurigancho (09:00 a 17:00)

Av. Santa Rosa Cdra. 6.

Independencia (08:00 a 17:00)

Av. Gerardo Unger Cdra. 46, Ca Las Prensas Cdra. 2, 3, Ca Los Talleres Cdra. 48, Jr. Los Tornos Cdra. 1, 2. Independencia 09:00 – 17:00 A.H Bellavista Mz A, A1, A2, B, C, C1, D, F, G H, I, J, N, M, O, Q, A.H Señor De Los Milagros Mz A, A2, B, F2, G, G1, H, I, I1, I2, I3, J, J1, K, K1, L, L1.

San Martin De Porres (09:30 a 17:30)

Algarrobos Cdra. 1, 2, 3, Av. Marco Polo Cdra. 14, Av. Fray Bartolomé De Las Casas Cdra. 1, 2, 3, Los Canelos Cdra. 1, 2, Ca Los Jacintos Cdra. 14, Ca Los Juncos Cdra. 12, Jr. Los Tamarindos Cdra. 1.

Puente Piedra (09:00 a 18:00)

A.H Ampliación Ramiro Priale Mz A Lt 1-4, A.H Cesar Vallejo Mz A Lt 1-9, 11, 12, 13, 15, A.H Señor De Los Milagros Mz A, B, C, C1, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H Ampliación Señor De Los Milagros Mz B, C, D, E, F, G, H, I, K, L1.

SÁBADO 4

San Antonio De Chaclla (08:30 a 16:30)

Ca Anillos Vial Mz Cb, By, Bz, Bz4, Bz5, Bz6, T2.

San Juan De Lurigancho (09:00 a 17:00)

Asoc Nuevo Amanecer Mz A, B, Urb. Los Regadores Mz A, B, C, Urb. Valle De Mantaro Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Asoc Las Gardenias Mz A, B, C, Asoc Mosha Mz A, B, D, E, F, G, H, I, J, A.H Palomares Mz A, N, O, P2, P1, Urb., Maehara Mz A, B, C, D H, Asoc Nuevo Amanecer Mz A, B, A.H Alto Horizonte Mz A, B, C, D, E, F, P.

San Antonio De Chaclla (09:00 a 17:00)

Ca Junín Mz C, F, G. Puente Piedra 09:00 – 18:00 A.H Laderas De Chillón 2da Explanada Mz T1, U2, U1, U3, U3a.

Huaral (08:00 a 16:00)

Comunidad Campesina De Ravira, Pacaraos, Viscas Del Distrito De Pacaraos; Chauca Y Santa Cruz Del Distrito De Santa Cruz De Andamarca; Pasac Y Chisque Del Distrito De Atavillos Altos.

Huaura (09:00 a 15:00)

Av. Domingo Mandamiento Cuadra 9 Y 10 (Lado Par), Calle Mariano Melgar Cdra. 1; Calle Antonio Raymondi Cuadra 1; Ubicados En El Distrito De Hualmay.

DOMINGO 5

Los Olivos (06:00 a 17:00)

Av. San Genaro Cuadra 1

Los Olivos (08:00 a 18:00)

Las Hiedras Esq. Las Palmeras

