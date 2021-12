Usuarios reportan corte de luz en diversas zonas de San Juan de Lurigancho, pese a que no estaba programada la suspensión del servicio para este jueves en el distrito, según el cronograma de Enel.

De acuerdo a los afectados, algunas zonas de Mariscal Cáceres, Las Flores y Montenegro no tienen electricidad desde horas de la tarde. Por lo que esperan que el servicio se reponga pronto, ya que es necesario para aquellos que realizan trabajo remoto.

Este medio se comunicó con Enel e informaron que están ubicando las zonas donde se cortó el servicio a fin de determinar las causas y brindar una pronta solución a su usuarios.

CORTE PROGRAMADO PARA HOY, JUEVES 16

Jueves 16 de diciembre

San Miguel 09:00 – 17:00

PROLONGACIÓN AYACUCHO CDRA 1, 3, JR. JORGE CASTRO HARRINSON CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE JÓSE MEDINA CDRA 1, 2, CALLE SAN CARLOS CDRA 33, MZ A, C, D, CALLE SANTA JUSTINA CDRA 1, 2, 3, CALLE UMACHIRI CDRA 1, 2, CALLE BENITO PARDO FIGUEROA CDRA 1, CALLE CONDESA DE CHINCHÓN CDRA 1, CALLE J. SALAS CDRA 3, CALLE M. RODRIGUEZ CDRA 2, CALLE MAMA RUNTER CDRA 2.

Cercado de Lima 08:30 – 19:00

JR. CUSCO CDRA 3, 4, 6, JR. AZANGARO CDRA 3, 4, 5, 6, JR. PUNO CDRA 3, JR. UCAYALI CDRA 3, 4, 5, AV. ABANCAY CDRA 3, 4, 6, JR. AYACUCHO CDRA 5.

Comas 09:00 – 18:00

URB. ALAMEDA DEL RETABLO MZ B, B1, C, C1, CALLE 1 CDRA 5, CALLE 4 CDRA 3, 5, JIRÓN BERNARDO MONTEAGUDO S/N MZ: G, URBANIZACIÓN LOS PARQUES DE COMAS.

Carabayllo 09:00 – 17:30

A.H. CRUZ DEL NORTE CALLE GRAU MZ A, B, D, E, G, H, CALLE SUCRE MZ F.

San Martín de Porres 08:00 – 18:00

COOPERATIVA 4 DE ENERO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, N, X, Z, COOPERATIVA VALDIVIEZO MZ A, A1, C, D, E, E1, F, G, H, H1, I, I1, J, J1, K, L, M, N, Y, Z, A.H. SANTA ROSA CALLE LA UNIÓN CDRA 2, MZ A, B, C, D, D1, D2, D3, E, E1, E2, E3, F, F1, H, I, K, J, Ñ, O, P, A.H. LOS JAZMINES MZ D, F, F2, F3, G, URB. PALAO MZ G.

San Martín de Porres 10:00 – 11:00

A.H. LOS JAZMINES MZ B, C, CH, D, E, E1, F, G, H, I, J, K, K1, L, M, N, URB. LA MILLA MZ A, C1, A.H. SANTA ROSA MZ C, URB. PALAO AV. SANTA MERCEDES CDRA 1, 3, 4, MZ A, B, B1, C, C10, C11, P.

VIDEO RECOMENDADO

COVID-19: Falsificadores ofrecen certificados de vacunación a 50 soles