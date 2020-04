En una transmisión en vivo con “Estás en Todas”, Yahaira Plasencia confirmó que está pasando su cuarentena junto a Jefferson Farfán, información que el delantero del Lokomotiv reveló a Paolo Guerrero durante una transmisión en vivo de Instagram.

“El chismoso aquí es Paolo Guerrero y yo te pregunto lo él dijo ayer”, señaló Sheyla Rojas. Ante esto, la intérprete de “Cobarde” no pudo ocultar su nerviosismo y respondió: “Todo el mundo se ha divertido con el segundo live de Jefferson y Paolo. Son súper divertidos, se cuentan todo, la gente se mata de risa”.

“No me gusta hablar del tema, pero ya la gente sabe lo que tiene que saber... Yo estoy tranquila y eso es lo que importa”, dijo la cantante peruana respecto a la reciente revelación de Jefferson Farfán.

Sin embargo, Sheyla Rojas no se quedó satisfecha con la respuesta de Yahaira e insistió en el tema, pero la salsera se negó a ahondar y solo manifestó que está feliz y enfocada en su carrera musical.

“Yo estoy super tranquila enfocada en lo que quiero hacer como artista. Estoy tranquila y eso es lo importante. Me gusta mantener mi vida en privado al margen de esto, no me gustaría moverme de donde estoy, de mi tranquilidad”, agregó.

En otro momento, la conductora de “Estás en todas” le preguntó a Plasencia en que parte de la casa se encontraba cuando Jefferson y Farfán hicieron el live.

“Yo estaba arriba viendo mi telenovela por Telemundo, ‘La Usurpadora’, con Sandra Echevarría”, contó generando la risa entre los conductores del programa que se emite por América Televisión.

