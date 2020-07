Li-Meng Yan, una viróloga china que actualmente radica en los Estados Unidos, país al que arribó huyendo de su natal China por amenazas, afirmó que su país ha mentido sobre el origen del COVID-19 y que en diciembre pasado, tanto el Gobierno de China como la OMS sabían acerca de lo que podía ocasionar este virus.

Todo comenzó en diciembre de 2019, cuando la viróloga laboraba en la Universidad de Salud Pública de Hong Kong. Li-Meng Yan comenzó a estudiar el virus y estuvo en contacto con otros virólogos, quienes también tenían información del virus. En esta investigación, descubrieron que se estaba transmitiendo rápidamente entre las personas, algo que la OMS no había informado por aquel entonces.

Leo Poon, virólogo de trabajaba para la OMS, supo de estos hallazgos de la mencionada viróloga y le pidió que guardara silencio: Él me pidió que guardara silencio y que tuviera cuidado. Que no tocara la línea roja, es decir, que no fuera contra los procedimientos del Gobierno de China y que no contradijera sus principios. Si no, me metería en problemas y podría 'desaparecer'", confesó Yan para Fox News. Además, la viróloga ha acusado de corrupción al Gobierno de China.

La Universidad de Salud Pública de Hong Kong ha emitido un comunicado: "La doctora Li-Meng Yan ya no es miembro del personal de la Universidad. Por respeto a nuestros empleados actuales y anteriores, no divulgamos información personal sobre ella. Apreciamos su comprensión", indican.

Por su parte, la embajada china en los Estados Unidos ha asegurado a Fox News que no saben quién es Yan e indican que China ha manejado la pandemia heroicamente. “Nunca hemos oído hablar de esta persona”, afirma la declaración enviada por correo electrónico. “El Gobierno chino ha respondido rápida y efectivamente a la Covid-19 desde su inicio. Todos sus esfuerzos han sido claramente documentados en el libro blanco Fighting Covid-19: China in Actio con total transparencia. Los hechos lo dicen todo”.

