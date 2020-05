Ciro Maguiña, infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia y vicedecano del Colegio Médico del Perú, aseguró que la cuarentena a causa del COVID-19, tiene que concluir el 10 de mayo de todos y ampliar sería en vano si la ciudadanía no la respeta.

“Para el 10 de mayo la cuarentena se va a levantar sí o sí, ya no podemos esperar más. Ya estamos en la octava semana, la curva termina en 11 semanas. Si con todas las medidas que hemos hecho, la gente no colabora, qué cosa se hace manteniendo. Ya no tiene sentido mantenerlo”, sentenció Maguiña.

Del mismo modo, Maguiña lamentó que el Gobierno se negará en aceptar la propuesta del ‘Toque de queda interdiaria’. “Ahora a resistir, que hayan más camas, más tratamientos médicos, que hayan más ventiladores. Toca resistir, ya no queda otra opción. Eso debió aplicarse el lunes, se ha perdido esta semana. Dije la vez pasada que si no se iba a hacer caso, la historia juzgará, lo dije con el Colegio Médico, pero no lo ha querido hacer, son decisiones de otra índole”, sentenció.

Por otro lado, el galeno propuso una estrategia para contrarrestar la expansión del Coronavirus.

“Los cercos se hacen en las comunidades. Vas a un barrio de 50 casas, encuestas con la prueba rápida y si encuentras un caso positivo, todas familiares se quedan en cuarentena obligatoria Para ayudarlos les damos sus víveres”, precisó el infectólogo.

Finalmente, imploró que los ciudadanos respeten la inmovilización obligatoria para evitar se aumenten más casos de COVID-19.

“Pasado el 11 de mayo es insostenible. Si la población esta semana sigue circulando ya no tenemos 60 mil, sino 80 mil. Todo está en función a la población. Desde el punto de vista científico, hacer la cuarentena todo mayo, ya no tiene sentido”, concluyó.

