La aparición del coronavirus ha hecho que los científicos realicen diversos estudios. Buscar posibles curas o conocer un poco más del COVID-19 son algunos de los motivos. Eso sí, lo que encontró la Universidad de Posgrado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (Japón) causó sorpresa.

¿El motivo? Dicha investigación encontró que algunas personas podrían salvarse del COVID-19 debido a una variante genética de nuestros antepasados neardentales. No lees mal.

El estudio que tuvo el apoyo del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva de Alemania descubrió un grupo de genes, ubicados en el cromosoma 12, que reducen el riesgo de que la persona se enferme gravemente.

Los resultados de este trabajo fueron publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y sugieren que dicha variante genética se transmitió a los humanos hace unos 60 mil años a través del mestizaje entre humanos modernos y neandertales.

Otro de los puntos más importantes de la investigación es que esta variante reduce en un 22% el peligro de que una persona requiera el uso de cuidados intensivos después de la infección.

LO MÁS LEÍDO