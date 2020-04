Coronavirus | Queen reedita su hit “We are the champions” dedicado para combatir el COVID-19

El grupo emblemático de rock, Queen, modificó la versión de su hit “We Are the Champions” en un video vía Instagram. El clip se desarrolló en formato de pantalla dividida con guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor y el cantante Adam Lambert, quien reemplaza en voz a Freddy Mercury.

La banda realizó esta nueva versión sin bajo ni sonidos pregrabados generando la emoción y alegría de los fanáticos del grupo que recordaron este tema usualmente usado en las finales de fútbol. May dio la orden para el inicio y con la voz de Lambert comenzó el ‘track’. Los miembros del grupo sincronizaron los tiempos para brindar una estupenda interpretación.

En estos tiempos cuarentena a causa del Coronavirus, cientos de artistas han realizado transmisiones vía redes sociales con el objetivo de disminuir la modorra cotidiana y darle algo de entretenimiento a las personas.

Uno de los artistas que ya ha aparecido en Instagrama es Brian May pues se ha mantenido activo en las redes sociales durante la pandemia de Coronavirus ofreciendo un tutorial sobre cómo tocar el solo de guitarra “Bohemian Rhapsody”, compartió actuaciones de otras pistas clásicas.

“Hay tanta información falsa por ahí, personas que dicen que el CoronaVirus no es una amenaza, incluso que no existe. Y nuestro propio gobierno no ha actuado con prontitud, siguiendo un consejo catastróficamente malo, que eventualmente será la causa de miles de muertes”, redactó el, también, solista en Instagram.

