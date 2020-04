La actriz Tatiana Astengo arremetió contra los futbolistas con un mensaje publicado mediante sus redes sociales, en donde hizo una comparación entre estos y los agricultores que viven en nuestro país.

Holas!! 😁

No les parece que ese importante dinero que ganan podría ser para los que no han dado de comer siempre y sobre todo ahora ? 🙏🏽

Gracias #Agricultores del Perú 🇵🇪💪🏽💚 pic.twitter.com/U4oERbVm67 — Tatiana Astengo (@TatianaAstengoB) April 1, 2020

“Holas!! No les parece que ese importante dinero que ganan podría ser para los que no han dado de comer siempre y sobre todo ahora ? Gracias Agricultores del Perú”, fue el mensaje escrito en su cuenta de Twitter y que estuvo acompañado con una imagen con la frase. “Hoy sabemos que podemos existir sin futbolistas, pero no sin agricultores”.

Ante esta publicación muchos usuarios no se mostraron de acuerdo con lo expuesto por la actriz. Incluso un seguidor complementó su frase: “Podemos vivir sin futbolistas, actores, cantantes, etc”. Ante esto, la artista se tomó unos segundos en responder lo siguiente:

“La diferencia es que ni actores ni cantantes ganan lo que ganan los futbolistas ( y el arte SI ayuda , sana , salva)”

No es la primera vez que la actriz comenta acerca de los futbolistas. Tras el escándalo donde se vieron envueltos Nolberto Solano y Pablo Zegarra, Astengo se pronunció muy fuerte al respecto.

Una VERGÜENZA !!! Esto DEBE , TIENE que tener sanción ! Pésimo ejemplo ! Tienen corona.Solo logran que sigamos pensando que los futbolistas son IGNORANTES .@FiscaliaPeru porque los soltaron ?? era evidente el incumplimiento !🤷🏽‍♀️ https://t.co/eeSocXeiYu — Tatiana Astengo (@TatianaAstengoB) March 27, 2020