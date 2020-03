En tiempo de cuarentena y Toque de queda a causa del Coronavirus, la conductora de televisión Milagros Leiva, quien transitaba por la Vía Expresa (San Isidro), fue intervenida por una policía de tránsito, que la detuvo y le pidió sus documentos. La otra periodista radial no le mostró sus documentos y expresó: “cómo me pides mi licencia y no mi permiso para transitar”, así le comentó la miembro de la PNP a su superior mientras grabada el incidente.

Ante este hecho, Leiva se indignó, comenzó a desmentir a la suboficial y grabar el acto. Uno de los capitanes no aguantó la actitud de la comunicadora y expresó: “Estoy hablando con suboficial, por favor, por favor ya....ponle un M18, ponle un M18 (papeleta con clasificación ‘muy grave’ por desobedecer indicaciones del tránsito)”, afirmó el capitán en guardia.

A la señora Milagros Leiva la detienen en San Isidro, al pedirle que se identifique se pone matona, la bajan, le piden salvoconducto y lo que ella hace es llamar al "general Del Águila" para que "ponga orden".



¿Quién chucha se cree esta tipa? pic.twitter.com/GxWrTMksn6 — El Expropiador Perú (@elpanfletope) March 23, 2020

Sorpresiva, Leiva arremetió: “¿Qué es M18?, me va a poner esposar”. “Una papeleta”, respondieron. Acto seguido llamó a un alto miembro de la Policía: “Aló...General del Ariel puede hablar con ellos por favor”. Asimismo agregó - dirigiéndose a la suboficial-: “...estoy trabajando para mi país, como tú estás trabajando". Y retomó la conversión telefónica: “General del Ariel alguien me puede ayudar acá,.... qué les pasa, yo estoy trabajando...”.

Al finalizar el video se logra escuchar a lo lejos el diálogo de Milagros:“Gracias general se los voy a enseñar”.