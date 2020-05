Moderna, firma de biotecnología de Estados Unidos, anunció este lunes 18 de mayo que los resultados de la vacuna contra el coronavirus tuvieron 'positivos provisionales’ en pruebas realizadas a un número reducido de voluntarios. La vacuna produjo una respuesta inmune en ocho pacientes que la recibieron.

“La fase provisional 1, aunque es un estadio temprano, demuestra que la vacunación con mRNA-1273 produce una respuesta inmune de la misma magnitud que la provocada por la infección natural. Tiene el potencial para prevenir la covid-19”, informó en un comunicado el médico Tal Zaks, directo de Moderna.

La próxima fase de la prueba en un grupo mayor de personas se realizará en julio, comunicó la farmacéutica. Se estima que para lograr el desarrollo de esta vacuna, se invirtieron millones de dólares. Moderna no es la única farmacéutica que gestiona la creación de una vacuna para el Covid-19 que sigue causando el fallecimiento de miles de personas en todo el mundo.

Donald Trump acusó a China

El Gobierno de Donald Trump ha puesto de manifiesto las intenciones de piratas tecnológicos chinos, que tendrían como objetivo obtener información acerca de los estudios que se sobre vacunas del Covid-19.

El FBI (agencia policial federal) y el Departamento de Seguridad Interior (DHS) planean emitir una advertencia sobre los piratas informáticos chinos, en un momento en que iniciativas gubernamentales y privadas están en una carrera contrarreloj para obtener una vacuna contra el mal, informaron los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times.

