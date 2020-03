El presidente de México Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a sus ciudadanos y les pidió que no dejen de hacer su vida normal, pese a la propagación del coronavirus en ese país, donde ya hay más de 300 casos.

“Todavía estamos en la primera fase”, explica el presidente de México en el video.

“Yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo, y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal, y el presidente les va a decir cuando hay que guardarse”, añadió.

Este comentario ha hecho que el presidente de México reciba críticas, ya que no toma medidas drásticas como lo han hecho países como Argentina, Perú o Bolivia.