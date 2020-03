A medida que el Coronavirus (COVID-19) sigue expandiéndose alrededor del mundo , los funcionarios de salud de cada nacional han pedido a su población que realice el aislamiento social. Escuelas, universidades han cerrado, los eventos deportivos y entretenimiento han sido cancelados y los empleados han sido obligados a trabajar desde casa. Para algunos, este accionar - a favor de la salud mundial- ha generado en mucho estrés y tiempo libre. Sobre todo para lo amantes de los portales web para adultos.

Un último reporte de la web, PornHub manifiesta que: “A medida que el Coronavirus se extendió por todo el mundo, el tráfico vía Google de Pornhub creció, pero tal vez más interesante, las personas optan por visitar Pornhub en diferentes momentos”.

PornHub aumenta su tráfico web por google debido al COVID-19 desde la cuarentena

Los técnicos en estadística de la plataforma descubrieron que el tráfico a las 2 a.m. del 11 de marzo fue un 11 por ciento más alto de lo habitual, mientras que el tráfico a las 8 a.m. tuvo un 9 por ciento menos que el promedio. Pornhub cree que estos cambios se deben al aumento del trabajo remoto, ya que “las personas que no tenían que viajar alrededor del mundo por trabajo y se quedaban enganchadas por el amplio material gratuito que tienen".

LEE TAMBIÉN

Asimismo, los datos arrojan que el tráfico vía Google promedio aumentó en 30 países al última semana. Hubo un pico de 2.5 por ciento en los EE. UU. Y Canadá, 5.9 por ciento en España, 8.2 por ciento en el Reino Unido y 10. 9 por ciento en los Países Bajos. Sin embargo, el mayor aumento fue el aumento del 13.8 por ciento en Italia, que se colocó bajo una cuarentena nacional el 9 de marzo, vale decir, en los países que Coronavirus (COVID-19) atacó más.

Como se recuerda el 12 de marzo PornHub, dio rienda suelta a su material exclusivo para goce de muchos usuarios en el mundo que respetan la cuarenta a fin de evitar la propagación COVID-19.