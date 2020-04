Pitbull estrenó “I Believe That We Will Win”, canción con que el artista busca recaudar fondos que serán destinados a fundaciones que ayudan a familias afectadas por el coronavirus (COVID-19).

El cantante de 39 años hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, donde invitó a sus seguidores a sumarse a la causa. “Vamos a mostrarle al mundo lo poderoso que es cuando nos unimos para luchar por una causa. Asegúrense de hacer clic en el enlace de la biografía para escuchar ’I Believe That We Will Win’", señaló.

"Las ganancias se destinarán a Feeding America y The Tony Robbins Foundation para el hambre y el empoderamiento global”, agregó el intérprete estadounidense de origen cubano.

Como se sabe, a inicios del mes abril el cantante Pitbull ya había anunciado el lanzamiento de “I Believe That We Will Win” y calificó su canción de “himno mundial” contra el coronavirus.

Pitbull es un cantante y productor estadounidense de ascendencia cubana, reconocido en la música urbana por sus constantes éxitos, entre los que destacan: “Rain over me”, “Krazy” y “Hotel Room Service”.

Asimismo, ha realizado diversas colaboraciones con cantantes de talla internacional como Ricky Martin, Christina Aguilera, Shakira, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Chris Brown, Becky G, entre otros.

