Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz contaron cómo pasan sus días de aislamiento social en “Cosas de pareja en cuarentena”, el nuevo segmento del programa “América Hoy”. El también conductor de televisión reveló que su esposa es la encargada de poner el orden en casa, motivo por el que la han apodado “Vizcarrita”, el alusión al presidente de la República.

“¿Saben cómo le hemos puesto a Natalie en la casa?, pues es ‘Vizcarrita’ porque todos los días nos da su decreto de lo que hay que hacer. Hoy (ayer) me dijo, a las 10:20 (de la mañana) nos van a llamar del canal y tienes que estar listo, bañado, cambiado y peinado”, contó Yaco.

Por su parte, Natalie explicó que tiene que comportarse como un “general” en casa para que Yaco y su hijo, Liam, cumplan con sus deberes.

“Yaco dice que yo soy ‘Vizcarrita’, pero yo digo las cosas tal cual son... en cambio, él es terco. Además, todas las amas de casa que nos están viendo, a todas las mamás en general, esta cuarentena es nuestra, nosotras somos las que tenemos que organizar todo en casa. Acá me he vuelto un ‘general’ porque si no aquí cada uno hace lo que quiere: como no hacer las tareas, Yaco jugando play, ¡imagínense!”, indicó la modelo.

A inicios de abril, Eskenazi contó que la cuarentena ayudó a que su familia se uniera más. “Esta situación ha sido como un regalo para nosotros porque, definitivamente, se había producido distancia entre Natalie y yo por sus constantes viajes”, dijo.

“Ahora que pasamos los días enteros juntos, hemos conectado como familia. Hoy en día te puedo decir que todas las heridas han sido curadas y todo está perfecto en mi hogar”, añadió al diario Ojo.

