Coronavirus Perú

Víctor Zamora manifestó que todo dependerá del presidente Martín Vizcarra si continúa como titular de la cartera de Salud. “Mi cargo está como el de todos los ministros a disposición del presidente de la República. Yo sigo trabajando por mi país. Yo soy médico y me duele la situación que está pasando Iquitos y la situación de las familias de los médicos. No estoy dándoles la espalda, mi compromiso está con todos ellos. Perder a médicos, enfermeras y compatriotas es duro para todos como lo es para mí y para ti”, reveló Zamora en diálogo con Canal N.

Del mismo modo recalcó: “Mi puesto está en manos del presidente de la República, me ha dado la confianza y estoy orgulloso que me la haya dado en un momento tan difícil. Mi presencia o no en el puesto no cambiará la situación que tenemos frente a la pandemia. El centro del debate debería ser cómo hacemos para mejorar la capacidad de nuestra salud pública”.

Todo estas aclaraciones se originaron luego de que Zamora conversara con “Radio Exitosa” y un diminuto gremio de galenos pidiera su renuncia. “Desde el punto de vista constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros”.

