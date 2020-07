En el día 122 del estado de emergencia por coronavirus, se reportaron aglomeraciones de personas en los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, luego de que hoy se reanudaran de forma gradual los viajes interprovinciales.

Imágenes difundidas por América Noticias mostraron a un numeroso grupo de ciudadanos, portando mascarillas o protectores faciales, tratando de ingresar al aeropuerto de forma desordenada indicando que temían perder su boleto. El primer vuelo programado es con destino a Iquitos a las 6:55 a.m.

Los pasajeros mostraron su preocupación porque hasta el momento no han pasado por el protocolo de bioseguridad ni la recepción de su equipaje. En el lugar se muestran al menos tres agentes de seguridad privada que tratan de controlar la situación. El matinal indica que existe poca presencia policial en los exteriores del aeropuerto.

En otra parte de los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez se reporta una cola que abarca más de tres cuadras y que llega hasta el InOutlet. En esta sí se observa el orden y se aplican la distancia social para prevenir contagio de COVID-19.

“Estoy desde las cuatro de la mañana. Esta es la cola preferencial, pero hasta ahora no nos dejan entrar porque adelante están que se aglomeran. Nuestro vuelo sale a las 7 y mire esto. La responsabilidad no será del aeropuerto sino de nosotros porque la aerolínea va a irse. El aeropuerto no da información. Yo me voy a Iquitos. Estoy aquí hace cuatro meses”, dijo una ciudadana.

Aproximadamente a las 6:20 a.m. comenzó a ordenarse el ingreso de pasajeros al aeropuerto Jorge Chávez.

-Vuelos programados-

La página web de Lima Airport informó que desde las 6:55 a.m. el aeropuerto Jorge Chávez se reactiva para vuelos comerciales. También se reportan vuelos programados para Cusco, Ilo, Chiclayo, Piura, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa.

