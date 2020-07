En medio de la pandemia del COVID 19, el Ministerio de Salud indicó que desde este lunes 20 de julio, el uso de protectores faciales será obligatorio para las personas que utilizan el transporte público.

Por ello, los corredores complementarios, Metropolitano y el Metro de Lima no dejaban ingresar a las personas que no tenían su protector y eso fue de gran oportunidad para los vendedores ambulantes que se ubicaron en los alrededores de las estaciones más concurridas para vender sus productos.

Las cámaras de América Noticias estuvieron presentes en la estación Bayovar el Metro de Lima y una de las periodistas empezó a consultar los precios a los vendedores del lugar, sin embargo, una señora mayor no estuvo en su mejor momento y botó a la periodista de ese espacio.

“Váyase más allá ¿ya? no jo*&/”, dijo la mujer que no quiso ser ponchada por la cámara ni consultada por la periodista. Entre risas, la mujer de prensa siguió su camino e imagino que la mujer estaba de mal humor por no haber vendido sus productos.

Cabe mencionar que el Ministerio de Salud informó que el uso de protectores faciales reduce hasta en un 90% el contagio de COVID 19 y es por ello que ahora es de uso obligatorio en el transporte público ya que operarán con su capacidad al 100%.

