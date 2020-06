Desde esta madrugada se reportó que el transporte de servicio público opera con normalidad en Lima y Callao luego de que la Unión Gremial de Transporte anunció que levantó la paralización que acataba en demanda del otorgamiento de un subsidio económico para continuar operando durante el estado de emergencia del coronavirus (COVID-19).

Un recorrido por Puente Nuevo en El Agustino y en Santa Anita muestra menos personas esperando unidades en los paraderos, en comparación al último martes. Hoy se observó más orden y los usuarios se mostraban más tranquilos al encontrar buses y combis para movilizarse.

Asimismo, en ambas jurisdicciones se observó presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) como miembros de las Fuerzas Armadas. Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, señaló que el gremio se encuentra a la expectativa tras el anuncio del ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, respecto a que el tema de la subvención será debatido hoy en el Consejo de Ministros.

“Pedimos disculpas por no atender ayer al público usuario, pero eso ha sido una medida contra nuestra voluntad porque desde hace más de un mes venimos solicitando el subsidio para seguir operando. Agradecer al representante de la Comisión de Transporte para interceder ante el Ministerio de Transporte”, señaló para América Noticias.

“No creo que las autoridades sean tan irresponsables de no atender el pedido que es justo. Si es que el día de hoy no se aprobara, cosa que no creo porque el mismo ministro ha salido a declarar. Lastimosamente el principal perjudicado sería el usuario porque el transporte formar dejaría de operar. En todo caso, lo peor que podría pasar es que el pasaje tendría que subir y sería imposible que el pasajero lo pueda pagar”, agregó.

La Unión Gremial de Transporte Urbano, en su comunicado, señaló que si no se otorga este subsidio, el pasaje urbano debería subir a 6 soles. “Aguardamos la convocatoria del Presidente y sus ministros en el más breve plazo para participar en una reunión virtual y, así, abordar los demás puntos de la agenda del transporte urbano de Lima y Callao”, concluye el documento.