Para nadie es un secreto que Perú figura entre los principales países de América Latina que registra los número más negros a consecuencia del Covid-19. Basta dar un vistazo a las estadísticas que a diario reporte el MINSA. Esta realidad no pasó desapercibida por The New York Times, que incluyó a nuestro país en su análisis titulado: Los Brotes de América Latina ahora compiten con los de Europa. Las perspectivas son peores.

“Las muertes se duplicaron en Lima y rivalizan con el peor mes de la pandemia en París. Se triplicaron en Manaos, una metrópoli escondida en lo profundo de la Amazonía brasileña, un embate similar al que enfrentaron Londres y Madrid”, se puede leer al inicio del artículo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Repasa las mejores frases que dejó Martín Vizcarra en el día 59 del estado de emergencia

Dentro del análisis se destaca que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra toma medidas preventivas de cuarentena. Sin embargo, al final estas no pudieron frenar de manera eficiente el número de muertes por el nuevo coronavirus.

“El gobierno de Perú respondió rápidamente con un confinamiento estricto, pero las muertes se dispararon tanto allí como en Brasil y México, donde los líderes minimizaron la amenaza del virus”, indica el Times.

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que se registraron 112 muertes en las últimas 24 horas, cifra superior a los días anteriores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Bono 2 de 380 soles, Bono universal y Bono independientes 760: Descargar app de Interbank para realizar movimientos

Coronavirus Perú | Trabajadores vulnerables que entren en suspensión perfecta recibirán bono de S/. 760 soles

AFP Profuturo, 25% retiro: revisa tus aportes, solicita los 2000 soles y cómo actualizar tus datos

Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra anuncia que se llegó a la cima de contagios y empezará el periodo de descenso

VIDEO RECOMENDADO

Loreto: Con aplausos despiden a médicos fallecidos por COVID-19 (Cortesía Iquitos al rojo vivo)