Surfers, ciclistas y runners siguen ocupando el espacio del malecón de Miraflores para la práctica del deporte. Como se sabe, están permitidos, pues se considera como práctica individual. Eso sí, los deportistas deben cumplir con ciertas recomendaciones, como el distanciamiento social o el uso de mascarillas.

Tal y como se aprecia en las imágenes, los ciclistas, runners y surfistas vienen desarrollando la práctica del deporte en el malecón de Miraflores, un espacio que a lo largo de los años se ha caracterizado por albergar a estos deportistas.

El plan de Miraflores con los runners

El Alcalde de Miraflores Luis Molina informó que la comuna con Perú Runners ya tomaron previsiones y han desarrollado un protocolo de reactivación progresiva del footing y running social, para ser aplicado a partir del próximo 01 de julio del presente año, siempre y cuando no haya cambios en el programa de reactivación progresiva de actividades deportivas por parte del gobierno central.

En ese protocolo, anotó, destacan una serie de medidas como la creación de rutas específicas y exclusivas para la realización de actividades físicas y el establecimiento de horarios exclusivos entre las 04:30 am a 07:00 am; también que las rutas sean siempre en el sentido del tráfico para evitar el cruce entre los deportistas. Igualmente, será fundamental contar con señalización y seguridad durante el horario de ejecución de las rutas diseñadas. Advirtió que la distancia entre los deportistas no debe de ser menos de 2.5 metros.

Recomendaciones para correr

¿Se debe usar mascarilla N95?

Según informa el doctor Alfredo Pachas, no es recomendable usar las mascarillas N95 para salir a correr: “Uno debe hacerlo con las mascarillas más simples, de tela sencilla y que cuestan más barato porque con ellas se puede respirar tranquilamente. Es un poco incómodo, pero nos iremos acostumbrando a eso”, informó.

