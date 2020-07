El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló que en la sesión del Consejo de Ministros de hoy o el próximo miércoles 29 de julio se aprobaría el subsidio al Metropolitano y Corredores Complementarios, tras lograr asegurar la continuidad de ambos servicios de transporte luego que el Ejecutivo accedió a subsidiar los pasajes de los usuarios.

Desde Chorrillos, el burgomaestre recordó se llegó a un acuerdo importante entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con los operadores y concesionarios para cubrir los costos de sus operaciones diarias y así no afectar a los ciudadanos. Esto, a través de una “tarifa COVID”.

“En este caso [subsidio] se está trabajando un decreto de urgencia que tendría que entrar hoy en el Consejo de Ministros. Si por una razón no entra hoy, entrará en la sesión de la próxima semana de todas maneras porque había varias cosas que hacerse por parte de algunos actores como Protransporte, MTC y la ATU, pero eso ya está definido. Es una tarifa COVID que va a asumir el gobierno central. Está encaminado y hay que esperar la norma. Lo importante es que la semana pasada no se dio la paralización y no se subieron los precios”, dijo en diálogo con América Noticias.

Al ser consultado sobre el inicio del uso de este subsidio una vez publicado el decreto de urgencia señaló que la fecha “tiene que verse desde hoy, máximo la próxima semana y entraría a regir en la etapa de la emergencia o sea en estos momentos. Ese es el compromiso que se ha mencionado”.

Muñoz Wells indicó que el subsidio hacia el usuario que será incluido en los acuerdos deben ser integral. “Tiene que tener una visión integral de este asunto porque de lo contrario nos generaría una solución parcial. Ya ocurrió cuando se hicieron transferencia diminutas”, recordó el alcalde de Lima.