Ante el reinicio de las actividades en los centros comerciales, conglomerados y tiendas por departamento, el presidente Martín Vizcarra instó este miércoles a la ciudadanía a que solo asista una persona por familia a estos locales a fin de evitar más casos de contagios por COVID-19.

“Antes íbamos a los centros comerciales como diversión. Uno llamaba a sus amistades para ir, pero eso no se puede hacer ahora… Si vamos a ir a un centro comercial, pedimos, solicitamos que sea una persona por familia, no es motivo de esparcimiento, la enfermedad todavía no ha pasado, el COVID-19 aún no ha sido superado, el país que relaja sus medidas, nuevamente la curva que estaba bajando, va a empezar a subir, no pasemos por esa experiencia”, declaró Vizcarra durante la conferencia de prensa.

Asimismo, detalló que los centros comerciales fueron reabiertos ante la necesidad de las empresas de vender y de las personas en adquirir diversos productos.

“Lo hemos abierto por necesidad de las empresas de vender sus productos como también hay una necesidad de los ciudadanos en ir a comprar esos productos, solo estaba antes permitido vender alimentos, medicina, que era lo más importante, pero pasado tres meses, no podíamos estar en esa misma situación”, agregó.

El Ejecutivo dispuso el protocolo sanitario para centros comerciales a fin de evitar un posible rebrote. Las medidas que deben cumplir estos locales son, un aforo permitido del 50% de la capacidad total, prohibir el ingreso de menores de edad, no autorizar el funcionamiento de los cines ni las zonas recreativas.

También, los establecimientos que se encuentren en los patios de comidas ubicados en los centros comerciales solo podrán ofrecer el servicio de entrega a domicilio (delivery), con logística propia o de terceros, y recojo en tienda.

El uso de mascarilla es obligatorio para todas las personas que ingresen a los locales (proveedores, vendedores, compradores, entre otros), brindar facilidades, a través de estaciones de lavado de manos, para el ingreso a los locales y mantener el distanciamiento social entre personas no menos de un metro.