Luego de casi un mes de haber desaparecido en Tacna, el soladado Wilber Carcausto ha sido hallado con vida en la misma ciudad luego de un intenso patrullaje en la zona. El soldado se reencontró con sus familiares, quienes en los últimos días organizaron hasta protestas para dar con el paradero de su hijo.

Su desaparición se dio el pasado 10 de mayo y en breves declaraciones a la prensa, Wilber Carcausto afirmó lo siguiente: “Solo decirles que se tranquilicen a mis padres, solo puedo decir eso. No me fugué, solo me gritaban las personas, los oficiales me decían te voy a meter al agua, te meto golpe, cosas así”, expresó. Posteriormente, Carcausto fue trasladado a la sede de Medicina Legal.

El soldado afirmó que recibió maltratos por parte del Regimiento de Caballería N° 211 del cuartel Tarapacá de Tacna, lugar donde venía cumpliendo con el servicio militar.

“No me fugué, las personas (oficiales) me gritaban, me decían de te voy a meter al agua”

La primera declaración del cabo Wilber carcausto. pic.twitter.com/Dz4Zbm4xQ4 — Mary gambini (@Marygambini09) June 6, 2020

El general de la Policía Nacional del Perú informó lo siguiente: “La última información que llegamos a tener es que se vio a un grupo de soldados dirigirse hacia la ciudad de Tacna, por lo que se intensificó el patrullaje y felizmente ha sido hallado con vida para satisfacción de sus padres”, dijo para RPP.

La investigación del Ministerio Público inició el pasado 2 de junio y se manejaban dos teorías: el soldado pudo haber tenido una desaparición forzada o un presunto homicidio. Los padres del joven de 22 años, Julia Uchiri y Teófilo Carcausto protagonizaron un plantón a las afueras de la Tercera Brigada de Caballería preguntando por el paradero de su hijo. Casi un mes de susto para estos padres que pudieron reencontrarse con su hijo.

