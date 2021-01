La doctora Rosa Luz López, vicepresidenta de la Sociedad Peruana de la Medicina Intensiva (Sopemi), indicó que debido al alza en el número de contagios de coronavirus (COVID-19), a la fecha se reporta que pacientes con esta enfermedad están en la lista de espera para obtener una cama UCI a fin de continuar con el tratamiento.

No obstante, en diálogo con RPP, aclaró que esta situación de demanda por camas UCI no se compara aún con el panorama que reportó el Perú a mediados del año pasado. “Es muy preocupante la situación que vivimos en este momento dentro de los hospitales. A nivel de la Sociedad Peruana de la Medicina Intensiva la información que tenemos es que las camas con ventiladores prácticamente son nulas en este momento. Hacemos muchos esfuerzos”, refirió.

“El número de casos está aumentando verticalmente, nosotros ya tenemos lista de espera [para camas UCI]. En estos momentos las listas de espera no son tan grandes como a las que llegamos a tener en el mes de agosto”, añadió López.

Al ser consultada si se podría definir que existe un “colapso” en las áreas de Cuidados Intensivos, mencionó: “¿Cómo se define colapso?. Es el hecho de no poder tener una cama disponible dentro de las 12 o próximas 24 horas. Ya tenemos pacientes que están esperando dos o tres días. Los estamos atendiendo, pero hay que entender que la enfermedad progresa y algunos de estos pacientes en algún momento van a progresar tan rápidamente que no nosotros no vamos a poderlos atender”, sostuvo.

“Nuestros esfuerzos están incrementados. Hay que recordar que esta pandemia en Perú no ha tenido cubierto un periodo de descanso. Nosotros hemos mantenido las unidades de cuidado intensivos trabajando en los meses de más baja [cifra menor casos graves]”, explicó.

El viernes, la Defensoría del Pueblo, informó que según el reporte de Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) al 8 de enero, quedan 280 camas UCI con ventilador en todo el país. “Ocho regiones no tienen camas disponibles de Essalud. En 18 regiones no hay UCI en clínicas privadas”, publicó en sus redes sociales.

#CamasUCI Desde @Defensoria_Peru alertamos que, al 8 de enero, a nivel nacional quedan 280 camas #UCI con ventilador, según reporte de @SuSaludPeru. Ocho regiones no tienen camas disponibles de @EsSaludPeru. En 18 regiones no hay UCI en clínicas privadas. pic.twitter.com/7RFUVIfkiA — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) January 8, 2021

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se elevó a 38.145 la cifra de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el país. Además, la entidad precisó que el número de contagios se elevó a 1.029.471.