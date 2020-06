Una periodista del noticiero 90 Noche de Latina denunció que fue atacada con piedras por un grupo de sujetos que se encontraba jugando fulbito en una losa deportiva de la Asociación Laderas de Villa, en San Juan de Miraflores. Los vecinos habían alertado al citado medio que estos ciudadanos estaban vulnerando la cuarentena decretada para mitigar los casos de coronavirus en el país.

La reportera Victoria Laura contó que la alerta de los residentes del lugar llegó a través del WhatsApp del canal. Indicó que una vez que llegó junto a su camarógrafo al lugar, los sujetos comenzaron a atacarlos hasta con piedras, una de las cuales le cayó en una de las piernas.

“La denuncia llega a las 4 de la tarde y nosotros llegamos a las 6. Los hemos visto y nos hemos acercado para poder conversar con ellos porque quizás ellos tienen otras prioridades, y lo primero que hicieron fue atacarnos, nos lanzaron unas piedras tanto a mi camarógrafo como a mí. Realmente fue preocupante esta situación porque no esperábamos esto. Los que estaban en el otro lado de la losa fueron quienes nos lanzaron las piedra. Fueron aproximadamente tres piedras”, contó la periodista.

La reportera cuestionó el actuar del grupo de hombres al sostener que ponen en peligro su integridad y la de los vecinos. Además, señaló que estos sujetos ni cumplen con el distanciamiento social ni portan adecuadamente las mascarillas.

“Más que la agresión que es reprochable, porque ellos son conscientes de lo que están haciendo, es el hecho de que están exponiendo no solo su salud sino de sus vecinos, quienes nos reportaron este hecho y estaban preocupados por esta situación. Los vecinos señalan que los policías llegan y no se les acercan. Estos sujetos no portan bien las mascarillas. La tienen de adorno. A ellos no les importa, solo juegan y esa es su propiedad”, indicó.