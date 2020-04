Gisela Valcárcel fue duramente criticada luego de que se conociera que fue uno de los personajes de la farándula que contaba con pase de tránsito durante la cuarentena. Por ello, ella publicó un video en su cuenta de Instagram explicando cómo obtuvo este pase.

“No he mentido en la información que he dado al pedir que se me conceda permiso para transitar. No miento y esto es algo que sorprende al mentiroso y no a los que estamos acostumbrados a actuar libremente porque sabemos que LA VERDAD es un PRINCIPIO y un VALOR”, recalcó la conductora de televisión.

Sin embargo, a las horas de publicar su video decidió eliminarlo y en sus stories señaló que lo iba a borrar pues estaba “aclarado” el tema.

“Hoy en la mañana hice una publicación y voy a retirarla ya porque cumplió su objetivo, pero no quería hacerlo sin dejar de darle las gracias. Gracias, sé que lo entendieron. Gracias por todo”, comenta la también empresaria.

Gisela Valcárcel sobre video de pase de tránsito

El hecho no pasó por alto por Rodrigo González, quien se burló del video y aseguró que no se entendió el mensaje. El exconductor de televisión subió la storie de Valcárcel e hizo una escala de cuántos entendieron su mensaje.

El 'infuencer' se burló del mensaje de Gisela Valcárcel.

