Coronavirus Perú | Rocio Miranda tras comentario de Farfán por reducción salarial:“Bien dicen que el dinero cambia la persona” [FOTOS]

Luego de que Farfán bromeará con una posible reducción propuesto por su club durante una charla con Roberto Guizasola vía Instagram. "Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada... lo rompí. Me han querido cagar, me quieren descontar el 40%, ni te cuento”, indicó.

La exvoleibolista Rocío Miranda se expresó en redes sociales sobre la actitud de Jefferson Farfán de un manera no tan sutil. “El señor Farfán gana más de 1 millón de dólares al mes y ahora resulta que se molesta porque su equipo en Rusia le va descontar el 40% . Que suerte la de el, hay empresas en todas partes del mundo que están despidiendo a sus empleados sin avisar y descontando sueldos”.

Miranda comparó su situación actual en tiempo de cuarentena a causa del COVID-19 con la de Farfán:“Más allá de que este momento que estamos sea excepcional y que nos afecta a todos ( yo también perdí mi trabajo en un canal de cable por esta situación) y acabo de ingresar a otro de cable por menos de la mitad del anterior y así como yo hay gente que le van a pagar la mitad o quizá nada en abril)".

Finalmente, sentenció: “Este señor allá perdido la humildad de su gente y su barrio que lo vio nacer. Por eso bien dicen que el dinero cambia a la persona ! Una pena!”

