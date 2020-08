Ciudadanos que hacían cola en el exterior del Centro Materno Infantil del Rímac para realizarse una prueba de COVID-19 denunciaron maltrato por parte de una trabajadora de dicho recinto de salud, informó Latina.

“Desde las 4:00 a.m. estamos esperando para agarrar un cupo, solo hay 150 cupos. Tenemos que estar esperando su paciencia, somos personas de la tercera edad”, señaló una de las personas que se encontraba en la fila esperando un ticket para acceder a la prueba

Ante esto, el reportero se acercó hacia la trabajadora de salud para que responda sobre las acusaciones y su reacción fue similar a la que denunciaron los ciudadanos: “No me interesa. Por qué no vas así y grabas a los que roban”, respondió la mujer al reportero, mientras lo agredía.

El jefe del Centro Materno Infantil del Rímac, Juan Ortiz Fernández, lamentó lo sucedido y ofreció las disculpas del caso a las personas que se encontraban en el lugar. Añadió que iniciarán las investigaciones del caso.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido, expresamos disculpas públicas porque esto es inadmisible. Nosotros estamos tomando cartas en el asunto, estamos aplicando una medida cautelar para que esta trabajadora sea procesada”, declaró a Latina.