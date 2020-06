Especialistas del Colegio Médico del Perú y del Ministerio de Salud señalaron que el sistema de salud público debería implementar un programa de rehabilitación física para los pacientes que vencieron al coronavirus (COVID-19).

En un reportaje de Cuarto Poder, los profesionales de la salud indicaron que las personas que estuvieron semanas conectadas a un balón de oxígeno, ventilador mecánico o en cama por reposo presentan deficiencia muscular y pérdida de peso.

“(En caso no se implemente un programa de rehabilitación física) vamos a presentar un gran porcentaje de pacientes que van a ser dependientes para la familia, la sociedad y la economía del país, porque el paciente no va a aportar, si lo podemos decir, económicamente; y en la parte de salud, que me concierne, van a comenzar a aparecer otras patologías”, expresó Jean Pierre Mendoza, médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

Alejando Lobatón, fisioterapeuta del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, indicó que hay una pérdida de masa muscular del 3 y 6% y eso conlleva a una pérdida de fuerza muscular, flexibilidad y resistencia.

Por su parte, el Colegio Médico del Perú indicó que los pacientes que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos y que vencieron al COVID-19 pueden tener problemas a futuro en el ámbito laboral.

“Ha habido en el cuerpo una gran reacción inflamatoria, ha habido una reorganización de los recursos que utiliza mi cuerpo, todos mis recursos van a los órganos que mantienen mi vida, muchas otras zonas se quedan sin atención y necesito recuperar integralmente a la persona”, indicó Galo Camacho, médico rehabilitador del Colegio Médico del Perú.

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, le pidió al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, que realice “todas sus gestiones posibles para que se abra el Instituto Nacional de Rehabilitación y lo ponga al servicios de los pacientes que vencieron el COVID-19”.