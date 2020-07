Salvador Ode, propietario de la emblemática pizzería “Pizza Palace”, ubicada en una esquina frente a la Plaza de Armas, contó que “perdió” su local, conocido desde hace 40 años por vender tajadas de pizza, acompañado de un vaso de gaseosa o café, a S/ 3.50.

De acuerdo a 90 Matinal, el negocio entró en crisis ante la falta de clientes debido al constante cierre de calles que impide la llegada de personas a esta zona. Ello ocurre pese a la cuarentena focalizada decretada para prevenir la propagación del coronavirus, en el marco del estado de emergencia que va hasta el 31 de julio.

“Uno no es delincuente, pero ahí están las rejas. Permanentemente he estado quejándome. Acá está mi local, lo perdí. Quiero que lo sepan, perdí mi local, señores”, contó Salvador Ode para el matinal. El dueño expresó su malestar al señalar que estas rejas, que son resguardadas por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), limitan el acceso a la Plaza de Armas. Esto no solo afectó su negocio sino también a los situados entre los jirones de la Unión y Huallaga.

Mientras el propietario exponía su reclamo se reportó una protesta en el mismo jirón de la Unión y de inmediato se colocaron otras rejas para obstaculizar su avance hacia Palacio de Gobierno o la Municipalidad de Lima. Como se recuerda, el último miércoles, un grupo de trabajadores del sector Salud y otros colectivos realizaron una manifestación en pleno Centro de Lima.

“¿Cuántas personas están haciendo una protesta? Doce personas. Por doce personas están cerrándonos el trabajo a nosotros”, dijo el dueño de Pizza Palace en alusión a un grupo de manifestantes a la altura del jirón Cusco. “Como decía Valdelomar, Lima es el Jirón de la Unión”, agregó.

De acuerdo con el informe, se calcula que en la zona comercial de jirón de la Unión se han perdido S/ 100 millones de soles al mes debido a la pandemia del nuevo coronavirus, además de decenas de empleos. Son alrededor de 500 los comerciantes que piden al Gobierno flexibilizar las medidas para generar sostenibilidad a sus negocios.

“El año pasado hemos tenido 132 días cerrados. Todas las vías que llegan a jirón, todas las calles cerradas. Qué reactivación vamos hacer. Si abren la tienda y no dejan pasar a la gente a quién atendemos”, indicó otro de los comerciantes afectados por falta de clientes y ventas.